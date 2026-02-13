El Departamento del Tesoro de EEUU acaba de emitir dos nuevas licencias que permiten a las empresas reanudar sus operaciones y realizar nuevas inversiones en el sector petrolero y gasífero venezolano. Entre las empresas autorizadas destaca Repsol, además de otras compañías como Chevron, BP, ENI y Shell. En concreto, según indica el documento se autorizan todas las transacciones prohibidas por el Reglamento de Sanciones de Venezuela para estas petroleras.

Desde el Gobierno de EEUU también se destaca que cualquier contrato para dichas transacciones con el Gobierno de Venezuela u otras entidades pertenecientes a la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) se especifica que se aplican las leyes de los Estados Unidos o de cualquier jurisdicción dentro de EEUU, por tanto, estas normas rigen el contrato y cualquier resolución de disputas en virtud del contrato se llevará a cabo en los Estados Unidos.

En el comunicado emitido por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU, además se indica que cualquier pago de impuestos o regalías, así como cualquier contrato para dichas transacciones, que implique al petróleo o gas del Gobierno de Venezuela o a cualquier entidad perteneciente a la empresa Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA) deberá depositarse en los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros o en cualquier otra cuenta, según lo indique el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Por otro lado, se específica que cualquier pago monetario a una persona, excluyendo pagos de impuestos, permisos o tasas locales, se realizará en los Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros o en cualquier otra cuenta según lo indique el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.

Mientras que al final de documento se aclara que estas licencias generales no autorizan las siguientes acciones:

Condiciones de pago que no sean comercialmente razonables, y que impliquen canjes de deuda o pagos en oro , o estén denominados en moneda digital, moneda digital o tokens digitales emitidos por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela, incluido el petróleo.

o , o estén denominados en moneda digital, emitidos por, para o en nombre del Gobierno de Venezuela, incluido el petróleo. Cualquier transacción que involucre a una persona ubicada en la Federación Rusa , la República Islámica de Irán , la República Popular Democrática de Corea , la República de Cuba , la República Popular China , o cualquier entidad que sea propiedad de o esté controlada por o forme parte de una empresa formada con dichas personas.

, la República Islámica de , la República Popular Democrática de , la República de , la República Popular , o cualquier entidad que sea propiedad de o esté controlada por o forme parte de una empresa formada con dichas personas. Toda persona que realice transacciones conforme a esta licencia general deberá proporcionar un informe detallado a través de los correos facilitados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EEUU.

Repsol y otras petroleras deben aportar varios documentos

De igual forma, las empresas petroleras que reciben estas licencias como es el caso de Repsol deben aportar las siguientes informaciones: