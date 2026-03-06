Athletic Club – Barcelona: cuándo se juega el partido de la Liga y cómo ver por TV en directo y en vivo online

El Athletic Club y el Barcelona están listos para protagonizar uno de los mejores partidos de los que hay en esta jornada 27 de la Liga, aunque es cierto que ambos llegan tras la decepción de haber sido eliminados en las semifinales de la Copa del Rey. Ahora, tanto los de Hansi Flick como los del Txingurri Valverde tendrán que ir a por los tres puntos para levantarse de dicho pinchazo. Te contamos cuándo es, a qué hora empieza y dónde ver por TV en directo todo lo que suceda en San Mamés.

Horario del Athletic Club – Barcelona: cuándo es el partido de la Liga

El Barcelona viaja a Bilbao para enfrentarse al Athletic Club en el partido que corresponde a la jornada 27 de la Liga. El pasado martes el cuadro azulgrana quedó eliminada de la Copa del Rey pese a ganar 3-0 al Atlético de Madrid, mientras que el conjunto vasco cayó un día después ante la Real Sociedad por 1-0 en San Sebastián, por lo que también fueron apeados de la competición del KO. Ahora, tras quedarse a las puertas de la final, buscarán levantarse de dicho tropiezo este fin de semana en este clásico del fútbol español que promete ser apasionante.

A qué hora es el partido de la Liga Athletic Club – Barcelona

La Liga ha programado este apasionante Athletic Club – Barcelona de la jornada 27 del campeonato nacional español para este sábado 7 de marzo. El organismo que preside Javier Tebas ha fijado este choque entre vascos y catalanes en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre los aficionados en los aledaños de San Mamés para que todo pueda comenzar de manera puntual en Bilbao.

Dónde y cómo ver gratis el Athletic vs Barcelona en directo por TV online y en vivo

Movistar+ y Dazn fueron los dos medios de comunicación en España que compraron los derechos televisivos para emitir en exclusiva los diferentes partidos que se jueguen en nuestro campeonato nacional liguero. Este Athletic Club – Barcelona correspondiente a la jornada 27 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga, que en esta fecha del campeonato tiene en primicia los diez encuentros. Se trata de un canal de pago que habrá que tener contratado para poder disfrutar de lo que ocurra en San Mamés, por lo que no se podrá ver gratis por TV.

Todos aquellos aficionados del conjunto rojiblanco, del cuadro culé y los amantes del campeonato nacional español en general también van a tener la opción de ver en directo en streaming y en vivo online el Athletic Club – Barcelona de la jornada 27 de la Liga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs. Este operador pondrá a disposición de todos sus clientes su página web para que puedan acceder a ella con un ordenador y así no perderse nada de lo que suceda en el Camp Nou.

Por otro lado, como es habitual, en la web de OKDIARIO vas a encontrar la mejor información previa de todo lo que rodee a este partidazo de la jornada 27 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Athletic Club – Barcelona desde una hora y media antes de que ruede el balón en Bilbao. También publicaremos la crónica y las reacciones relevantes que se produzcan en San Mamés.

Dónde escuchar por radio en directo el Athletic Club – Barcelona

Por otro lado, todos los hinchas de estos dos clubes históricos de nuestro país que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este choque de la jornada 27 de la Liga deben saber que tendrán la opción de escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Radio Marca, Cope, la Ser, Onda Cero o RNE conectarán con San Mamés para narrar el minuto a minuto de todo lo que esté sucediendo en el Athletic Club – Barcelona.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Athletic Club – Barcelona

El Estadio de San Mamés, situado en la ciudad de Bilbao, será el campo donde se jugará este Athletic Club – Barcelona que corresponde a la jornada 27 de la Liga. Este recinto deportivo se levantó para reemplazar al anterior que llevaba su nombre y a ambos se les ha conocido también como La Catedral. Fue inaugurado en 2013 y tiene capacidad para recibir a más de 53.000 aficionados, esperándose una gran entrada este fin de semana, ya que se trata de uno de los partidos más destacados de esta fecha del campeonato nacional.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado José Luis Munuera Montero para que imparta justicia en este emocionante Athletic Club – Barcelona de la jornada 27 de la Liga que tenemos por delante. Valentín Pizarro Gómez estará al frente del VAR revisando todas las acciones dudosas que se produzcan sobre el césped para, en el caso de ser necesario, avisar a su compañero para que vaya a analizar la jugada polémica al monitor que se encontrará en la banda de San Mamés.