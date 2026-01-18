Todo sobre la Real Sociedad: quién es el mayor accionista, qué significa ‘txuri-urdin’…

La Real Sociedad se prepara para un duelo de alto voltaje este sábado en LaLiga ante el FC Barcelona, uno de los grandes favoritos al título y líder destacado del campeonato. El conjunto donostiarra llega a este choque con la intención de plantar cara a un rival que ha dominado históricamente el enfrentamiento, aunque los txuri‑urdin ya han dado muestras de competitividad en la presente temporada y buscarán sumar puntos clave en casa para consolidar su posición en la tabla.

Cuándo se creó la Real Sociedad

La Real Sociedad fue fundada el 7 de septiembre de 1909 en San Sebastián como Sociedad de Football, antes de recibir el título de “Real” por parte del rey Alfonso XIII a principios de 1910, consolidándose así como uno de los clubes históricos del fútbol español.

Cuál es el estadio de la Real Sociedad

La Real Sociedad juega sus partidos como local en el Reale Arena, anteriormente conocido como Estadio de Anoeta, un estadio de fútbol situado en San Sebastián (Gipuzkoa, País Vasco). Inaugurado en 1993 y con capacidad para alrededor de 40.000 espectadores, es el escenario donde el club disputa sus encuentros de LaLiga y competiciones europeas desde hace más de tres décadas.

Quién es el mayor accionista de la Real Sociedad

La Real Sociedad de Fútbol es una Sociedad Anónima Deportiva (S.A.D.), lo que significa que su propiedad está dividida en acciones repartidas entre múltiples inversores y aficionados. No existe un único accionista mayoritario con control absoluto, ya que la estructura accionarial impide que una sola entidad posea una gran mayoría de capital y promueve la participación de pequeños accionistas. La gestión y las decisiones estratégicas recaen en una junta directiva elegida por estos accionistas, siendo el presidente —actualmente Jokin Aperribay— la figura representativa del club tanto deportiva como institucionalmente.

Cuántos títulos tiene la Real Sociedad

A lo largo de su historia, la Real Sociedad ha ganado un total de seis títulos nacionales oficiales, consolidándose como uno de los clubes históricos del fútbol español. El palmarés del equipo incluye dos campeonatos de Liga (1980–81 y 1981–82), tres Copas del Rey (1909, 1987 y 2020) y una Supercopa de España (1982–83). Aunque ha jugado en competiciones europeas en varias ocasiones, estos son sus principales logros oficiales en el fútbol español.

Qué significa ‘txuri‑urdin’

El apodo txuri‑urdin es una expresión en euskera que describe los colores tradicionales de la Real Sociedad: txuri significa “blanco” y urdin “azul”. Estos tonos, presentes en la equipación del equipo desde sus primeros años, se han convertido en un símbolo de identidad para el club y su afición, representando no solo la estética del uniforme sino también la conexión con la cultura y la ciudad de San Sebastián.

Quién es la venta más cara de la Real Sociedad

La venta más costosa en la historia reciente de la Real Sociedad fue la de Martin Zubimendi, traspasado al Arsenal en 2025 por una cifra cercana a los 70 millones de euros, superando así el récord previo del club en una operación de salida. Este movimiento marcó un hito en la política de traspasos de La Real, reflejando tanto el crecimiento económico del club como el valor futbolístico del centrocampista vasco en el mercado internacional.