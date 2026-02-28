Barcelona vs Villarreal, en directo online | Dónde ver gratis y cómo va el partido de la Liga en vivo hoy
Barcelona y Villarreal se miden en un gran partido de la jornada 26 de Liga. Primer y tercer clasificado se miden en el Camp Nou en un encuentro clave en la lucha por el liderato de los culés, ya que están en primera posición con un punto de ventaja sobre el Real Madrid. Por su parte, los de Marcelino quieren seguir asentados en puestos Champions. Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Villarreal de Liga.
Barcelona – Villarreal, en directo
Así está la clasificación de la Liga
La jornada 26 está ya en juego y promete nuevas emociones. El líder, el Barcelona, recibe al Villarreal en un duelo clave. Si los culés ganan, seguirán en la primera posición de la clasificación de la Liga. Pero si pinchan (empatan o pierden), el Real Madrid les podrá adelantar si los de Arbeloa ganan su encuentro de esta jornada al Getafe, que se disputará el lunes.
El Villarreal, por su parte, llega al Camp Nou en tercera posición, a diez puntos del Barcelona y nueve por encima del Betis, que es quinto y marca las posiciones de entrar en Champions, gran objetivo para el conjunto castellonense.
A mantener el liderato
El Barcelona llega a este encuentro contra el Villarreal con el objetivo de mantener el liderato de la Liga. Lo perdió hace dos jornadas, cuando cayó ante el Girona, pero lo recuperó una semana después, al perder el Real Madrid en Pamplona y ganar ellos al Levante.
Así, y antes del encuentro de vuelta de semifinales de Copa ante el Atlético (donde tienen que remontar un 4-0), el Barcelona se la juega en Liga ante un rival muy complicado como es el Villarreal.
Partidazo en el Camp Nou
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este partidazo Barcelona – Villarreal que corresponde a la jornada 26 de la Liga. El Camp Nou ya está listo para acoger este choque que es importantísimo para ambos equipos, ya que entramos en la recta final de la temporada y el cuadro culé necesita la victoria para mantener el liderato y los amarillos porque están en puestos de Champions y saben que un triunfo este sábado les mantendría muy bien en estos puestos.
Minuto 49.
¡GOL DEL VILLARREAL! ¡GUEYE RECORTA DISTANCIAS!
Qué poco expeditiva la defensa del Barcelona ahora. No tuvieron contundencia para despejar un saque de esquina y el balón le cayó a Gueye que que de primeras batió a Joan García. Hay partido, vaya si lo hay.
Minuto 46
Comienza la segunda parte entre Barcelona y Villarreal
Vuelve a rodar el balón en el Camp Nou y el Barcelona ya ha tenido otra oportunidad para ampliar su ventaja. Koundé percutió por la derecha -es feliz el francés cuando ataca- cedió a un Dani Olmo que remató de primeras al cuero de Luiz Junior. Se salva el Villarreal.
Cómo va el Barcelona-Villarreal
Momento de bocadillo en el Camp Nou. Descanso tras una primera parte en la que los azulgranas cogieron ventaja y la doblaron con un Lamine Yamal inspirado para la ocasión. Doblete del canterano que certifica la superioridad (2-0) sobre un Villarreal de buenas maneras, pero de corta eficiencia.
Minuto 45+3
Descanso en el Camp Nou, manda el Barcelona
No hay tiempo para más. Díaz de Mera se lleva el silbato a la boca y señala el túnel de vestuarios. Gran primera parte del Barcelona que ha doblado su ventaja con dos tantos de Lamine Yamal. El Villarreal inquietó por momentos a los de Flick, pero en esta ocasión anduvieron sólidos atrás. Buena prueba del Barcelona para buscar la remontada ante el Atlético, firmarían marcharse 2-0 arriba el descanso el próximo martes.
Minuto 45.
Gol anulado a Koundé por fuera de juego
Bien invalidado el gol al conjunto azulgrana. Disparó Dani Olmo con todo pero Koundé, que pasaba por ahí, metió la pierna para desviar el disparo y lo hizo en posición adelantada.
Minuto 43.
¡Raphinha roza el tercero!
Le salió poco potente el disparo de falta al brasileño. Tuvo más colocación que potencia y Luiz Junior tuvo tiempo para despejar a saque de esquina. Partido de ida y vuelta.
Minuto 40.
¡Ayoze Pérez perdona al Barcelona!
La ha tenido el Villarreal para meterse en el partido. Gran internada de Pepé, mejor centro, pero Ayoze llegó forzado y no pudo rematar con precisión. El balón se marchó rozando el poste derecho de Joan García.
Minuto 34.
¡QUÉ GOLAZO DE LAMINE YAMAL!
Qué barbaridad de primera parte está cuajando el azulgrana. Vaya golazo. De nuevo Fermín asistió y Lamine golpeó. Recibió acostado en la banda, se perfiló, rompió a Cardona y colocó el balón en la escuadra. Doblete para Lamine que ya suma 12 goles en Liga y 17 entre todas las competiciones. Es el máximo goleador del equipo de Flick.
Minuto 30.
Marcelino pide cabeza al Villarreal
Momento delicado del partido para los amarillos. Dudan entre ir o no ir a la presión y se les nota con algo de ansiedad. Marcelino pide cabeza a sus jugadores para resistir el ímpetu del Barcelona.
Minuto 25.
¡GOL DEL BARCELONA! ¡MARCA LAMINE YAMAL!
Qué perdida de Gueye en el centro del campo. Aniquiladora para su equipo. Recuperó el Barcelona y en dos toques tomó ventaja. Fermín filtró a Lamine Yamal que no falló en el mano a mano y adelantó a su equipo.
Minuto 29
Lamine Yamal también ayuda en defensa
Brutal partido del azulgrana en esta primera media hora. Ha roto en varias a ocasiones a Cardona, ha marcado gol y ahora se emplea en defensa para cortar la contra del Villarreal. Le arrebató el balón a un Moleiro que se durmió.
Minuto 19.
Mejor en defensa que en ataque
Hoy el Barcelona está mejor atrás que adelante, especialmente en marcaje al hombre. Cuando un jugador del Villarreal va a recibir siempre tiene un jugador azulgrana encima. En ataque nada cambia, los contragolpes siguen siendo su mejor arma.
Minuto 15
El Barcelona no encuentra espacios
Le cuesta a los azulgranas percutir entre las líneas amarillas. Muy compactos los de Marcelino, que son amigos de la posesión pero se están adaptando bien al guion del partido que les lleva por tener más piernas.
Minuto 11.
¡Koundé despeja el peligro!
Qué gran jugada colectiva del Villarreal. Todo viene por la banda izquierda del Barcelona, por ahí se desangran los azulgranas y percuten los amarillos. Atacó Ayoze el espacio y cambió de banda a Cardona que se preparaba a disparar cuando Koundé se tiró para evitarlo.
Minuto 8.
Lamine Yamal comienza a hacer de las suyas
Segunda internada del futbolista en el costado derecho y segunda ocasión que acaba en peligro. Acaba despejando la zaga amarilla con un patadón. Cardona tiene que vigilar su espalda.
Minuto 4.
¡El Villarreal pide penalti!
Jugada embarullada del Villarreal en el área azulgrana que terminó con Fermín despejadno hacia su propia portería y golpeando de rebote en el brazo de Balde, que lo tenía pegado. Nada indicó Díaz de Mera. Los futbolistas reclamaron pena máxima.
Minuto 1.
¡Comienza el partido en el Camp Nou!
Ya rueda el balón en el feudo catalán. Primera declaración de intenciones del Villarreal a través de un Moleiro que casi filtra un pase que deja mano a mano a Pepé.
¡A 20 minutos de que empiece el partido!
20 minutos para que arranque el encuentro en el Camp Nou. Calientan ambos equipos antes de la gran batalla. Duelo clave por el liderato.
Duelo grande en la Liga
Primer y tercer clasificado se miden en el Camp Nou en un encuentro clave en la lucha por el liderato de los culés y en uno de los mejores partidos que se pueden ver en estos momentos en la liga española.
Cuándo juega el Barcelona contra el Villarreal
El encuentro, que se juega en Barcelona, se disputa este sábado, 28 de febrero, a partir de las 16:15 horas.
Quién es el árbitro del Barcelona vs Villarreal
Isidro Díaz de Mera es el árbitro del partido Barcelona – Villarreal de Liga. Adscrito al colegio castellano manchego, en el VAR estará Melero López.
El liderato en juego
Si los culés ganan, seguirán en la primera posición de la clasificación de la Liga. Pero si pinchan (empatan o pierden), el Real Madrid les podrá adelantar si los de Arbeloa ganan su encuentro de esta jornada al Getafe, que se disputará el lunes.
Dónde juega el Barcelona
El Barcelona ya juega en su estadio habitual, el Camp Nou, tras disputar sus encuentros durante algo más de dos años en el Olímpico de Montjuic.
Dónde ver el Barcelona vs Villarreal
Este Barcelona – Villarreal de la jornada 26 de la Liga se podrá ver por televisión en directo mediante el canal de Movistar la Liga. También podrás seguir el partido aquí en OKDIARIO.
A qué hora juega el Barça
El Barcelona se mide este sábado al Villarreal en un duelo que enfrenta al primer y tercer clasificado de la Liga. El partido de Liga arrancará a las 16:15 hora peninsular española.
Alineación del Villarreal
También es oficial el once del Villarreal para este encuentro en el Camp Nou: Luiz Júnior; Mouriño, Pau Navarro, Renato Veiga, Sergi Cardona; Pépé, Comesaña, Gueye, Moleiro; Ayoze y Mikautadze.
Cuatro cambios hace Flick
Flick hace cuatro cambios respecto al último partido del Barça ante el Levante. Vuelve Balde al lateral izquierdo, Cubarsí al centro de la defensa, Fermín en el centro del campo y Ferran Torres en ataque.
Alineación del Barcelona
Ya es oficial el equipo titular del Barcelona para este partido: Joan Garcia; Koundé, Cubarsí, Eric García, Balde; Marc Bernal, Dani Olmo, Fermín; Lamine, Raphinha y Ferran Torres.
Barcelona – Villarreal en directo
Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del partido Barcelona – Villarreal, encuentro de la 26ª jornada de Liga, clave en la lucha por el liderato. ¡Empezamos!
Minuto 54
¡El Villarreal perdona el empate!
Qué barbaridad de ocasión. Balón filtrado, Joan García sale a despejar, pero llega antes Ayoze que toca el balón lo justo para tener ventaja. Enseguida se le echaron encima varios jugadores azulgranas y disparó como pudo. Rozó el poste.