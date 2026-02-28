Barcelona vs Villarreal, en directo online | Dónde ver gratis y cómo va el partido de la Liga en vivo hoy

Barcelona y Villarreal se miden en un gran partido de la jornada 26 de Liga. Primer y tercer clasificado se miden en el Camp Nou en un encuentro clave en la lucha por el liderato de los culés, ya que están en primera posición con un punto de ventaja sobre el Real Madrid. Por su parte, los de Marcelino quieren seguir asentados en puestos Champions. Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Villarreal de Liga.

Barcelona – Villarreal, en directo

Así está la clasificación de la Liga

La jornada 26 está ya en juego y promete nuevas emociones. El líder, el Barcelona, recibe al Villarreal en un duelo clave. Si los culés ganan, seguirán en la primera posición de la clasificación de la Liga. Pero si pinchan (empatan o pierden), el Real Madrid les podrá adelantar si los de Arbeloa ganan su encuentro de esta jornada al Getafe, que se disputará el lunes.

El Villarreal, por su parte, llega al Camp Nou en tercera posición, a diez puntos del Barcelona y nueve por encima del Betis, que es quinto y marca las posiciones de entrar en Champions, gran objetivo para el conjunto castellonense.

A mantener el liderato

El Barcelona llega a este encuentro contra el Villarreal con el objetivo de mantener el liderato de la Liga. Lo perdió hace dos jornadas, cuando cayó ante el Girona, pero lo recuperó una semana después, al perder el Real Madrid en Pamplona y ganar ellos al Levante.

Así, y antes del encuentro de vuelta de semifinales de Copa ante el Atlético (donde tienen que remontar un 4-0), el Barcelona se la juega en Liga ante un rival muy complicado como es el Villarreal.

Partidazo en el Camp Nou

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de este partidazo Barcelona – Getafe que corresponde a la jornada 26 de la Liga. El Camp Nou ya está listo para acoger este choque que es importantísimo para ambos equipos, ya que entramos en la recta final de la temporada y el cuadro culé necesita la victoria para mantener el liderato y los amarillos porque están en puestos de Champions y saben que un triunfo este sábado les mantendría muy bien en estos puestos.