La TVE del «Gobierno de progreso» pone a Putin como referente pacifista tras el ataque a la tiranía iraní

Los informativos de TVE controlados por el sanchismo han puesto este sábado al autócrata y belicista Vladímir Putin como ejemplo de diplomacia pacifista tras el ataque de EEUU e Israel a la tiranía de los ayatolás de Irán, la gran financiadora del terrorismo internacional antijudío –y antioccidental, en general–. Putin y los ayatolás vienen manteniendo estrechas relaciones al compartir estrategias globales en el tablero internacional frente a las democracias occidentales y a la posición de EEUU, firme defensor de Israel, única democracia constatable en Oriente Medio.

«Rusia pide volver a la vía diplomática», ha rotulado TVE mientras informaba de la ofensiva lanzada contra Irán ante la persistencia de la dictadura de los ayatolás a su particular programa nuclear para dotarse de un arsenal atómico propio. Y todo ello después de que, desde 1979, cuando triunfó la revolución islámica que instauró la teocracia iraní y derrocó al Sah Pahlevi, Teherán haya sido el gran soporte financiero de la red de terrorismo antijudío y contra Occidente: Hamás, nidificado en Gaza y autor de la matanza de más de 1.200 judíos el 7 de octubre de 2023; Hezbolá, asentado en Líbano; los hutíes de Yemen; y grupos terroristas antijudíos cobijados en puntos de Irak.

Además, la teocracia iraní también participa activamente en dar cobertura a grupos antisistema a los que considera útiles para intentar desestabilizar democracias occidentales. Es el caso del apoyo económico otorgado a los fundadores de Podemos y que Pablo Iglesias ha defendido incluso en público, como cuando afirmó que en política, para alcanzar los objetivos, a menudo es preciso «cabalgar contradicciones».

Pedro Sánchez llegó al poder de la mano de Podemos, proetarras e independentistas. Posteriormente compartió gobierno de coalición con la ultraizquierda podemita –con Iglesias como vicepresidente– y en la actual legislatura gobierna con Sumar –derivada de Podemos–. En este contexto, Sánchez lleva tiempo alineado con posiciones beligerantes con Israel y con EEUU, tras romper con el tradicional atlantismo que defendió y asentaron los sucesivos gobiernos del PSOE de Felipe González.

Este sábado, Pedro Sánchez ha optado por censurar el ataque contra el tiránico régimen de los ayatolás de Irán. Y en los informativos de la TVE controlada por el sanchismo, tras destacarse esa posición de Moncloa, para reforzar la tesis del presidente han puesto en valor a Putin, el invasor de Ucrania –cuatro años de mortífera guerra– y la principal amenaza militar a la que se enfrenta la UE y, por tanto, el flanco occidental de la OTAN.

A primera hora de la tarde de este sábado, el informativo de La 1 ha aparecido con la corresponsal en Moscú ha dado cuenta de la posición de Putin mientras, para reforzar la tesis que se ha querido trasladar, la pantalla mostraba el rótulo «Rusia pide volver a la vía diplomática» bajo el antetítulo de «EEEE e Israel atacan Irán».