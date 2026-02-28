Abascal exige un referéndum sobre Mercosur: «No hay ni un sólo agricultor y ganadero que esté contento»

Santiago Abascal pedirá un referéndum nacional sobre Mercosur ante el descontento del mundo del campo por los agravios que les causará poniendo en jaque la viabilidad de miles de explotaciones en España, tal y como ha anunciado el líder de Vox. Ante centenares de personas que han acudido a escucharle este sábado en Guaro (Segovia), en pleno inicio de campaña electoral en Castilla y León, Abascal ha expresado que «no hay ni un sólo agricultor y ganadero que esté contento».

La decisión de Vox de promover un referéndum sobre Mercosur se produce tras el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von Der Leyen, informando en una rueda de prensa sin preguntas este viernes, que el acuerdo se aplicará de forma provisional pese a estar pendiente una revisión por parte del tribunal de la UE.

Por qué Vox pide un referéndum sobre Mercosur

El propósito de Vox es dar la voz al pueblo para que «los españoles puedan decidir lo que el PP y el PSOE han decidido a sus espaldas», ha defendido Abascal: «Vamos a exigir que sea un planteamiento que se haga desde la Presidencia de la Junta de Castilla y León a partir de las próximas elecciones».

Abascal ha afirmado que «el Partido Popular de von der Leyen ha consumado su crimen contra el campo español y contra la soberanía alimentaria de España» y ha denunciado que «a partir de ahora y poco a poco los alimentos serán peores en nuestros comercios» y que «cuando la competencia brutal haya destruido las explotaciones ganaderas y agrícolas en España, los alimentos acabarán también siendo más caros».

Vox: «Somos el voto útil»

El líder de Vox ha puesto el foco en los pactos del PP con el PSOE, considerando que el único «voto útil» para cambiar la situación es votar «contra el bipartidismo»: «La única alternativa diferente que pueden votar los castellanos y los leoneses se llama Vox».

Asimismo, se ha mostrado convencido de que el acuerdo de Mercosur «le va a pasar factura» al bipartidismo el próximo domingo 15 de marzo, haciendo hincapié en que «no hay un solo agricultor y un solo ganadero que esté contento con Mercosur».

Preguntado por las encuestas en Andalucía, donde las últimas horas apuntan a que el PP perdería la mayoría absoluta y que podría producirse un empate con el PSOE, Abascal ha señalado que es «reacio a valorar las encuestas», pero ha subrayado que ·Vox ya está disputando la segunda plaza al PSOE».

¡BRUTAL GUARDO! Así llega @Santi_ABASCAL a su declaración a medios… ¡Ningún líder político es capaz de semejante movilización! Esperanza, ilusión y ganas de cambiar el rumbo de España. ¡SEGUIMOS! pic.twitter.com/jevJL5rS89 — VOX 🇪🇸 (@vox_es) February 28, 2026

Además, ha asegurado que «hay muchos españoles que cuando vean la posibilidad de que Vox se convierta muy pronto en el segundo partido en algunas regiones y el segundo partido de España, van a decidir masivamente hacer un cambio de voto hacia» la formación.