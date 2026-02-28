Feijóo dice que nadie «puede ser condescendiente» con Irán y pide unidad para «evitar una escalada»

Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, ha asegurado este sábado que «ningún demócrata puede ser condescendiente» con el régimen de los ayatolás tras el ataque coordinado de Estados Unidos e Israel contra Irán. El líder popular ha destacado a través de un mensaje en sus redes sociales que «Occidente debe estar unido» en su postura contra la dictadura iraní para «evitar una escalada y volver a la negociación».

Feijóo ha arropado a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León y candidato a la reelección, durante un mitin celebrado en Ávila. El presidente del PP sin embargo no ha hecho referencia en ese momento a los bombardeos que Estados Unidos e Israel han iniciado a primera hora de la mañana contra Irán.

Después del acto, Feijóo ha recordado que «el régimen iraní masacra a sus propios ciudadanos, persigue la bomba nuclear, financia el terror y desestabiliza la región». Para el líder del PP «ningún demócrata puede ser condescendiente con ello porque la libertad se defiende en todo el mundo».

Además, ha hecho hincapié en que «en estos momentos, la seguridad de los ciudadanos españoles es una prioridad irrenunciable» y ha pedido al Gobierno que «active de forma inmediata un plan de protección y evacuación».

El ataque contra Teherán ha desencadenado una oleada de caos en Oriente Medio ante la respuesta de Irán, que ha replicado con bombardeos a las bases militares de Estados Unidos en la región. La Administración Trump ha recordado que su objetivo es evitar que Irán «consiga un arma nuclear». «Vamos a destruir sus misiles y arrasar su industria militar», ha asegurado Donald Trump, presidente de Estados Unidos, minutos después de que las primeras bombas cayeran sobre Teherán.

Trump ha señalado que esta es «oportunidad» del pueblo iraní de acabar con el régimen de los ayatolás. «Cuando acabe nuestro ataque será vuestro momento para derrocar la dictadura islámica. Puede ser vuestra última oportunidad en generaciones. La ayuda llegó», ha dicho el presidente de Estados Unidos.