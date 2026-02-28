Situación insostenible en Zaragoza: desalojan el palco por riesgo de invasión tras otra derrota

En el Real Zaragoza no se recuerda una situación más límite en sus 93 años de historia. El club camina carente de identidad e inexorablemente al descanso a Primera RFEF -tercera categoría del fútbol español-. No hay puentes entre afición y directiva. La entidad agoniza, víctima de una trágica concatenación de errores. Cada partido en su estadio provisional -hasta que se apuntale el Ibercaja Romareda- es un incendio en el terreno de juego y en la grada.

El Burgos se impuso en el primer escenario y la protesta y la tensión en el segundo. No por los resultados, que indiscutiblemente tienen una gran incidencia, sino por la gestión. En el minuto 32 de partido, coincidiendo con el año fundacional del club -1932- la afición mostró su hartazgo. «Directiva, dimisión». «Más go home», en referencia a la campaña del Valencia contra Peter Lim. Todo dirigido a un palco en el que se encontraban Fernando López -CEO del club- y Guzmán Pérez-Ayo, nuevo consejero.

Los gritos iban dirigidos a Jorge Más, presidente de la entidad que no se encontraba en el palco porque reside en Miami. Con el gol del Burgos, cumplida la hora de partido, volvió el estallido contra la directiva que se agudizó en el tramo final del encuentro, cuando el palco tuvo que ser desalojado por los cuerpos de seguridad. El resto del campo estallaba a gritos de «directiva, dimisión» y «fuera, fuera». El Real Zaragoza se muere.

En Zaragoza no funciona ni el semiautomático

El Burgos marcó su segundo gol en el tramo final, pero fue invalidado. «Con respecto a la jugada del gol anulado en campo por fuera de juego previo del Burgos en el minuto 94, el equipo VAR llevó a cabo el análisis de la misma con el sistema de fuera de juego semiautomático SAOT. En el transcurso de dicho análisis se detectó un fallo en la modelización de los esqueletos de jugadores, informado por el operador SAOT tras 2 minutos y 20 segundos de chequeo», expresó el CTA en un comunicado.

«Siguiendo el protocolo establecido, el equipo VAR procedió a trazar líneas de fuera de juego manuales, a través de las cuales confirmaron la posición de fuera de juego del delantero del Burgos. Por este motivo, el proceso de peritación de la jugada se extendió más de lo normal en el tiempo e hizo que no fuese posible lanzar la recreación habitual a producción televisiva», añadió el Comité Técnico de Árbitros