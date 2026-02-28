Hacienda lo confirma: vas a poder deducir más de 1.000 euros de tu seguro de hogar en la Renta 2026

A partir del 8 de abril arranca la campaña de la Renta correspondiente al ejercicio 2025. Y entre las deducciones que siguen vigentes hay una que puede suponer más de 1.000 euros de ahorro para algunos propietarios. No es nueva ni acaba de aprobarse ahora. Es la antigua deducción por vivienda habitual que todavía pueden aplicar quienes compraron antes del 1 de enero de 2013 y siguen pagando hipoteca. Y dentro de esa deducción está también la del seguro del hogar, que entra en la Renta, aunque debes saber en qué casos concretos lo podemos deducir.

Lo normal es que tengas un seguro del hogar y que lo pagues todos los años, pero si compraste tu vivienda antes del 2013 y tu seguro está vinculado a la hipoteca que tengas contratada, entonces Hacienda te deja declararla en la Renta. De este modo, si el seguro forma parte de las condiciones de la hipoteca y cubre el inmueble como garantía frente a daños graves, entonces, el importe puede sumarse a la base deducible junto a las cuotas del préstamo. El máximo está fijado en 9.040 euros anuales de base. Sobre esa cifra se aplica un 15 %, lo que permite alcanzar hasta 1.356 euros de deducción. Además de esto, debes saber que sólo podrán beneficiarse quienes cumplan los requisitos del régimen transitorio y mantengan el préstamo activo. Como cada año, estarán obligados a declarar quienes superen 22.000 euros con un pagador o 15.876 euros si han tenido más de uno, aunque el resultado final dependerá de la situación concreta de cada contribuyente así que si cumples lo antes mencionado, ahora sabes que no debes olvidar aplicar la deducción de tu seguro de hogar.

No todos los propietarios pueden acogerse a esta ventaja. La clave está en la fecha de compra. Sólo quienes adquirieron su vivienda habitual antes del 1 de enero de 2013 conservan el derecho a la deducción estatal por inversión en vivienda. Además, la hipoteca debe seguir activa. Es decir, el contribuyente tiene que estar amortizando el préstamo durante el ejercicio fiscal correspondiente. Si el crédito ya está cancelado, no existe base sobre la que aplicar la deducción.

En cuanto al seguro, debe estar vinculado al préstamo hipotecario. Habitualmente se trata de la póliza exigida por la entidad financiera para cubrir el inmueble frente a daños graves. Cuando forma parte de las condiciones del préstamo desde el inicio, puede integrarse dentro de los gastos deducibles.

Cuánto se puede desgravar realmente

La normativa fija una base máxima de 9.040 euros anuales por inversión en vivienda habitual. Sobre esa cantidad se aplica un 15 %. En el caso de que el contribuyente alcanza el límite completo, la deducción asciende a 1.356 euros.

Dentro de esos 9.040 euros se incluyen las cantidades destinadas a amortizar capital, pagar intereses y determinados gastos asociados, como el seguro obligatorio vinculado a la hipoteca. Ahora bien, no significa que todo el importe del seguro sea automáticamente deducible. En la práctica, el seguro ayuda a completar la base máxima cuando las cuotas hipotecarias por sí solas no alcanzan ese tope. Por ejemplo, si una persona ha pagado menos de 9.040 euros en total entre capital e intereses, puede sumar la parte correspondiente del seguro para acercarse al límite.

Qué parte del seguro entra en la declaración

Aquí conviene ser preciso ya que muchos creen que es todo lo que se paga por tener la casa asegurada, pero en realidad, sólo es deducible la parte de la póliza que cubre el inmueble como garantía del préstamo. Se trata, normalmente, de la cobertura frente a incendios o daños estructurales que protege el valor de la vivienda.

Las coberturas adicionales no se incluyen. Servicios como asistencia en el hogar, daños estéticos o ampliaciones opcionales quedan fuera del cálculo. Hacienda limita la deducción a los elementos estrictamente vinculados a la inversión en la vivienda habitual.

Por eso es recomendable revisar el recibo del seguro y comprobar qué parte corresponde a la cobertura exigida por la entidad financiera. En caso de duda, se puede solicitar el desglose a la aseguradora o al banco.

Un contexto con más beneficios fiscales

La deducción por vivienda no es la única que sigue activa. En la campaña de la Renta también se mantienen otros incentivos relacionados con la situación familiar. Por ejemplo, existen deducciones para quienes conviven con ascendientes mayores, especialmente si superan los 75 años y cumplen determinados requisitos de ingresos.

Asimismo, continúan vigentes los regímenes transitorios para antiguos compradores y las deducciones vinculadas a obras de adaptación para personas con discapacidad.

Cada caso es distinto. El resultado final de la declaración dependerá del conjunto de circunstancias personales, de los ingresos obtenidos y de las deducciones aplicables. En cualquier caso, para quienes compraron su vivienda antes de 2013 y siguen pagando hipoteca, revisar el tratamiento fiscal del seguro de hogar puede suponer una diferencia relevante en la Renta 2026.