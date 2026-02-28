La cena rápida y sabrosa de Mercadona que es perfecta si no tienes tiempo para cocinar: por sólo 2,30 euros
Con el ritmo de vida que llevamos, lo más normal es que lleguemos tarde a casa, cansados y sin ganas de cocinar y para momentos así, no hay nada como recurrir a esas propuestas que los supermercados ofrecen para que las metamos en la airfryer y las podamos disfrutar en pocos minutos. Y entre todas ellas, hay una que destaca actualmente. La cena rápida y sabrosa que ya está triunfando en Mercadona y que seguro querrás probar.
Se trata de las Crispy Pops de Hacendado. Una novedad que Mercadona para una cena rápida pero que no se trata de un plato preparado al uso ni tampoco,l de una receta lista para microondas. Es algo más simple. Una bolsa de 750 gramos de patata rallada condimentada con cebolla, lista para hornear o meter en la freidora de aire, por 2,30 euros. Sencillo, directo y pensado para cuando no tienes tiempo para cocinar, pero tampoco quieres recurrir siempre a lo mismo. En tiempos donde el precio importa y el reloj manda, este tipo de soluciones rápidas encajan bien. No prometen alta cocina. Prometen practicidad. Y a veces eso es exactamente lo que se necesita.
La cena rápida de Mercadona que es perfecta si no tienes tiempo para cocinar
A simple vista pueden recordar a pequeños nuggets de patata o a trozos irregulares dorados. Pero no son las típicas patatas en bastón. Están elaboradas con patata rallada mezclada con condimentos y moldeada en pequeñas porciones. Esa forma marca la diferencia. Al tener más superficie exterior, el resultado suele ser más crujiente que el de una patata tradicional. Por fuera quedan doradas, por dentro mantienen una textura tierna. Esa combinación es lo que hace que funcionen tanto como acompañamiento como plato principal improvisado.
Se venden ultracongeladas, en formato de 750 gramos, dentro de la marca Hacendado. Se encuentran en la sección de congelados, junto a otras variedades de patatas y guarniciones rápidas.
Cómo prepararlos en menos de 15 minutos
Uno de los puntos fuertes del producto es el tiempo de preparación. No necesitan descongelarse previamente. Se sacan directamente del congelador y se cocinan. En freidora de aire, el envase indica unos 12 minutos aproximadamente, con temperatura en torno a 200 grados y recomendación de darles la vuelta a mitad de cocción. En horno tradicional, el tiempo se mueve entre 12 y 15 minutos. Si se opta por sartén o freidora convencional, pueden estar listas en menos de 7 minutos.
Ese margen permite organizar una cena en paralelo. Mientras se cocinan, puedes preparar una ensalada rápida, cortar algo de tomate con aceite y sal o sacar unas lonchas de jamón. También combinan bien con huevos fritos o a la plancha, hamburguesas, salchichas o incluso con alguna salsa tipo alioli o barbacoa. No exigen planificación previa. Y eso es precisamente lo que buscan muchos consumidores.
Precio ajustado para varias raciones
El precio es uno de los aspectos que más llaman la atención. La bolsa cuesta 2,30 euros. Teniendo en cuenta que contiene 750 gramos, puede dar para dos o incluso tres raciones, dependiendo de la cantidad que se prepare. Si se divide en dos cenas, el coste por ración ronda poco más de un euro. En un contexto donde el presupuesto semanal se revisa con lupa, contar con un producto económico que rinda resulta importante. Además, el formato permite dosificar. No es obligatorio cocinar toda la bolsa. Se puede usar sólo una parte y guardar el resto en el congelador sin que pierda calidad.
Una solución para días concretos
Esta cena rápida de Mercadona no es un producto pensado para sustituir una dieta variada. Como ocurre con la mayoría de congelados precocinados, conviene revisar su etiquetado nutricional. Por cada 100 gramos aportan alrededor de 170 kilocalorías y contienen grasa y sal, por lo que se recomienda un consumo moderado.
Pero tampoco hay que demonizarlo. Forma parte de esas opciones prácticas que ayudan a resolver situaciones puntuales como una noche sin ganas de cocinar, una visita inesperada o un domingo en el que simplemente apetece algo rápido y crujiente. Muchos consumidores valoran precisamente eso ya que buscan una receta elaborada, buscan algo que funcione, que esté listo en pocos minutos y que no suponga un gasto elevado.
Por qué encaja en la rutina actual
El éxito de productos como los Crispy Pops tiene que ver con la forma en que ha cambiado el ritmo de vida. Jornadas largas, horarios partidos, conciliación complicada. En ese escenario, cocinar cada día desde cero no siempre es posible.
Las freidoras de aire han impulsado todavía más este tipo de productos. Permiten obtener un acabado crujiente sin apenas aceite y sin ensuciar demasiado. Y eso suma puntos. Por 2,30 euros, una bolsa de 750 gramos puede convertirse en una cena rápida, compartida y sin complicaciones. No es una revolución gastronómica. Es algo más sencillo: una respuesta práctica a los días en los que el tiempo escasea y la nevera no ofrece demasiadas alternativas.