El PP y Vox se rifan el escaño que el aumento de la población deja en Segovia: pasa de 6 a 7 diputados

El Partido Popular y Vox se disputan el escaño que el aumento de la población ha dejado en la provincia de Segovia: pasa de 6 a 7 procuradores en las Cortes de Castilla y León. La provincia, cuyo censo electoral ha engordado en casi 5.000 personas desde 2022, ha sobrepasado los umbrales que establece la Ley Electoral para que los distintos partidos puedan optar a un diputado.

En las elecciones autonómicas del próximo día 15 de marzo los castellanoleoneses escogerán a un diputado más en la Cámara regional. Ya no serán 81 sino 82 los procuradores que estén en la próxima legislatura en las Cortes. Con el aumento del número de diputados, también cambia el umbral de la mayoría, que pasa de situarse de los 41 a los 42 escaños.

La conocida fórmula de la Ley D’Hondt rige el sistema de distribución de los escaños que corresponde a cada una de las provincias: Ávila (6), Burgos (11), Salamanca (10), Segovia (7), Soria (5), León (13), Palencia (7), Valladolid (15) y Zamora (7). En el caso de Segovia, el número de procuradores ha aumentado un escaño y un representante más en las Cortes puede alternar el equilibrio en un parlamento que ya de por sí está fragmentado.

El PP que lidera Alfonso Fernández Mañueco parte como una fuerza predominante en el caso de Segovia: obtuvo 3 escaños en los últimos comicios y, de manera tradicional, tiende a capitalizar el crecimiento demográfico, más especialmente en los zonas rurales de la región. Vox, que concurrió a sus segundos comicios autonómicos en al región, se hizo con un procurador; el PSOE, por su parte, obtuvo 2.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el censo electoral de la provincia segoviana ha pasado de 153.663 en 2022 a 158.470 en 2026. Esto es un incremento de 4.807 electores. Para la Ley electoral, un aumento en el número de habitantes que tiene su reflejo en un escaño más en las Cortes regionales. Es algo que no ocurría desde el año 2015 -el PP se consolidaba con 4 escaños, el PSOE con 2 y Podemos, por su parte, con un parlamentario-.

En un escenario de competencias muy ajustadas, habida cuenta del comportamiento demoscópico en las últimas citas con las urnas en Extremadura y Aragón, el reparto final de ese último procurador puede depender de apenas unas décimas en el porcentaje de voto. Pequeños movimientos pueden tener un impacto significativo y el séptimo diputado de Segovia no sólo amplía la representatividad en la provincia, también la formación de un gobierno en la comunidad.

Vox, que ha ido ganado terreno en toda la región castellanoleonesa -tiene 13 diputados-, puede alzarse con un procurador más en este enclave porque no sólo ha demostrado ser capaz de movilizar el voto de derechas sino también el progresista que no tiende a la izquierda. Desde el año 2015, los populares han ido perdiendo apoyos en favor de otras formaciones políticas que conforman el bloque de derechas. Y, en apenas tres lustros, han visto cómo ha disminuido en un 51% su electorado. Sólo en 2022, perdieron un 33% de los apoyos en favor de los de Santiago Abascal.