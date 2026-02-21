Mañueco marca distancias con Vox de cara al 15-M: «Gobernar no es salir corriendo a mitad de legislatura»

El presidente de la Junta de Castilla y Léon y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, ha defendido la gestión de los suyos al frente del Gobierno de la región. A una semana del arranque de la campaña del 15-M, el popular ha reprochado a Vox su salida del Ejecutivo autonómico. «Gobernar no es salir corriendo a mitad de legislatura», ha señalado.

Así se ha pronunciado el presidente del PP castellanoleonés tras participar este sábado en la reunión de la Junta Directiva del partido en Palencia. Un evento, en el que ha participado Mañueco, que se produce a apenas unos días de que dé comienzo la campaña electoral que ha convocado a las urnas a casi 2,3 millones de personas el próximo 15 de marzo.

Para Mañueco el objetivo de estos comicios es claro: o se está con el PP o se están con el PSOE de Pedro Sánchez. Según el presidente regional de los populares, «estas elecciones es entre dos candidatos, pero también entre dos formas de concebir la política». «Dos formas de mirar a nuestra tierra, a nuestro país», ha asegurado.

Pero también, ha recalcado que la próxima cita electoral del 15-M, serán unas elecciones en las que los ciudadanos deberán escoger entre quienes han permanecido al frente de la gestión desde el primer día y quienes, por su parte, en claras alusiones a Vox, decidieron en momentos de dificultad abandonar sus responsabilidades públicas y políticas.

«Gobernar es difícil», ha asegurado Mañueco. «Gobernar implica decidir, priorizar, también implica escuchar, llegar a puntos de acuerdo y de equilibrio con quien no piensa como tú. Gobernar no es salir corriendo a mitad de legislatura», ha señalado en críticas veladas a la formación de Santiago Abascal.

Vox, que fue socio de coalición del PP en la Junta, abandonó el Ejecutivo presidido por Mañueco en julio de 2024. Este fue uno de los momentos de mayor crisis de los verdes en el que además, rompieron no solo con esta autonomía, también dieron por rotos todos los acuerdos de legislatura que mantenían en todas las comunidades donde gobernaban de manera conjunta con los de Feijóo.

«Hay otros que lo ven todo desde Madrid», ha señalado en alusión a la sede nacional de Vox ubicada en la madrileña calle Bambú. «No seremos como esos que sólo vienen de visita en campaña electoral», ha asegurado. «Nosotros no nos marchamos a mitad del partido, afrontamos los problemas por difíciles que estos sean. Nos quedamos y damos la cara, siempre estamos dando la cara», ha pronunciado.

Mañueco, que ha querido colocarse de perfil frente a «los que simplifican la realidad», ha dejado claro que quien es y forma parte del PP lo hace porque ha venido a la administración pública para gobernar y gestionar, para mejorar la vida de los españoles lejos de sus intereses partidistas o personales. «Cuando vienen mal dadas y otros se van, nosotros no quedamos», ha aseverado el líder del PP.

En contra del mensaje de Vox, de apoyo a los agricultores y ganaderos, el candidato popular ha puesto énfasis es que su partido sea «el partido del campo». «No vamos a dejar que nadie nos separa de eso», ha asegurado poniendo valor que haya sido el PP el único que haya querido hacer frente desde la gestión a la sequía, las ayudas al sector agropecuario o las últimas inundaciones y demás catástrofes naturales.