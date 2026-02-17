Mañueco anuncia un «impuesto cero» para poder vivir y emprender en los pueblos de Castilla y León

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, ha manifestado este martes su compromiso con el mundo rural proponiendo la creación de un «impuesto cero» para poder vivir y emprender en los pueblos. Una rebaja fiscal, en definitiva, que contribuirá a la adquisición de una vivienda, abrir un negocio o nuevas explotaciones agrarias.

Trabajar por una fiscalidad favorable para el mundo rural. Ese es uno de los principales objetivos del candidato del Partido Popular (PP) a la reelección a la Presidencia de la región castellanoleonesa y propuesta, la de Mañueco, que va un paso más allá de las políticas implementadas hasta la fecha por su Gobierno regional.

En este sentido, su apuesta por la creación de un «impuesto cero» contribuirá a combatir el drama que supone la despoblación y del cual Castilla y León es uno de los mayores ejemplos del problema.

Para Mañueco, la medida que propone su grupo y que forma parte de las principales apuestas por el mundo rural del programa electoral que presentará este miércoles, contribuirá a aumentar el número de residentes en las zonas rurales y, del mismo modo, fomentará el emprendimiento en los pueblos.

«Vamos a aplicar una política fiscal de impuestos cero en el medio rural para la adquisición de una vivienda, para abrir un negocio o abrir explotaciones agrarias», ha destacado el candidato popular a la reelección. Y una medida, ha reseñado, que podrá beneficiar según sus estimaciones a casi el 97% de los municipios de toda la comunidad castellanoleonesa.

La medida adelantada este martes se suma a otras muchas que ya están implementadas en al región como las deducciones del IRPF o los incentivos en actos jurídicos documentados. Dos propuestas, además, que ha destacado el propio Mañueco benefician a casi 2 millones de habitantes en toda la región.

Para el líder del PP, su apuesta por un «impuesto cero» para el mundo rural es una de las medidas más importantes y «contundentes» y que explicará municipio por municipio durante esta campaña del 15M. «Creemos que es una medida contundente para revitalizar la vida en el mundo rural», ha reseñado.

También para fomentar al crecimiento no sólo de la región sino para generar más actividad económica y seguir haciendo a Castilla y Léon un referente en la gestión en lo que respecta a los entornos rurales. Con todo, Mañueco ha reseñado también que su apuesta vaya a ir ligada a más incentivos para atraer a gente a los pueblos poniendo especial énfasis en los más jóvenes para fijar población en los entornos rurales.