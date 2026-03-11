Hatchwell (ACOM) inicia acciones legales por injurias antisemitas contra Intxaurrondo, Maestre y otros periodistas afines al Gobierno

El cofundador de la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM), David Hatchwell, ha tomado acciones legales contra varios miembros del «entorno mediático y político del Gobierno de España» por el delito de injurias. Hatchwell, empresario, filántropo y ex presidente de la comunidad judía en España, ha presentado cuatro procedimientos de conciliación en sendos juzgados civiles de la Comunidad de Madrid.

La asociación ACOM explica que «los ataques que motivan estas acciones no son episodios aislados» y que «se inscriben en un patrón sistemático y recurrente que ya se reprodujo con idéntica intensidad en septiembre y octubre del año pasado, en plena escalada del conflicto en Gaza, y que resurge ahora, cuando la región vive la tensión derivada del conflicto con Irán». Según relatan, «no es casualidad que en los momentos de mayor tensión en Oriente Medio emerjan en España campañas coordinadas de acoso, injurias e incitación al odio dirigidas específicamente contra personas judías relevantes y contra quienes apoyan a Israel en nuestro país».

ACOM estima que estos ataques provienen de «medios y columnistas con línea editorial alineada con Moncloa, y representantes de formaciones que sostienen o integran la coalición gubernamental».

Así las cosas, Hatchwell ha iniciado cuatro procedimientos. El primero de ellos va dirigido a Silvia Intxaurrondo y Raquel Ejerique, junto a las entidades Sukun Comunicación y eldiario.es. El segundo, hacia la presentadora de TVE Inés Hernand, el concejal de Más Madrid Eduardo Rubiño y el activista de BDS Nadwa Abu-Ghazaleh, junto a Podium Prisa Podcast. El tercero, hacia Antonio Maestre y LaSexta. Y en el cuarto, el demandado es Pablo Padilla, diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid.

ACOM señala en su comunicado que seguirá «actuando en todos los frentes —jurídico, político y social— para denunciar cualquier intento de normalizar el odio antisemita» en España».