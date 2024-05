El ex presidente de los judíos de Madrid: «A la jerarquía nazi le hubiese encantado este Eurovisión»

David Hatchwell Altaras es el ex presidente de la Comunidad Judía de Madrid y cofundador de la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM). Como miembro de la comunidad hebrea en la capital de España Hatchwell ha sido muy crítico con los ataques que, por parte del progresismo europeo, ha sufrido la cantante de Israel Eden Golan en el último certamen de Eurovisión. «A la nazi Leni Riefenstahl le hubiese encantado estar este Eurovisión», ha dicho Hatchwell en respuesta a las preguntas de OKDIARIO.

P.- Los distintos países le dieron 323 puntos en la final de Eurovisión 2024 a la cantante de Israel, Eden Golan. ¿Cómo lo vivió?

R.- La verdad es que vivimos tiempos muy convulsos porque nos recuerdan y nos retrotraen a otro momento. Por supuesto que a Leni Riefenstahl y a toda la jerarquía nazi le hubiese encantado estar en estos momentos, porque es un poco la previa a un momento aún más difícil que es el de la Shoah. Nosotros estamos ahora mismo viviendo una oleada de antisemitismo increíble, nunca vista desde los años 30. Y esto es a raíz del ataque genocida del 7 de octubre por parte de Hamás y sus secuaces. Un ataque perpetrado por Hamás, pero organizado, evidentemente por Irán. Bueno, yo creo que Eden Golán ha demostrado, cómo el pueblo de Israel, una resiliencia increíble ante la adversidad. Yo estoy muy orgulloso de lo que ha hecho Eden Golán. Sinceramente, como español estoy bastante poco satisfecho con la actuación que hemos tenido desde España, que no está a la altura de un país maravilloso, digno como es el nuestro. Es verdaderamente vergonzoso cuando uno piensa que ha habido 15.000 personas, la mayoría musulmanes integristas, que se han manifestado enfrente de su hotel, enfrente del lugar donde se hacía todo el espectáculo.

P.- La actuación de Eden Golan no la pudieron escuchar en Bélgica. La cadena que se encarga de la emisión de Eurovisión en el país, Vlaamse Radio en Televisieomroep (VTR), vetó la actuación de Israel. En las pantallas de los espectadores belgas apareció un mensaje con los hashtags «alto al fuego ya» y «detener el genocidio».

R.- Realmente nos da una impresión del mal camino por el que va Europa. Si en el festival más seguido por la comunidad gay en toda Europa esto ocurre. Y un colectivo que no podría vivir evidentemente en Gaza porque les exterminarían los propios de Hamás. Pues imagínense esta hipocresía que estamos viviendo, ¿no? Bueno, esto es lo que tienen estos liberticidas que bajo el parapeto de decir que promueven la libertad, justamente la niega, se la niegan al único Estado democrático de todo Oriente Medio. Acusan a Israel de genocidio, cuando es justamente lo que ha intentado Hamás. Que no lo ha conseguido. No porque no hayan querido hacerlo, sino porque gracias a Dios las fuerzas israelíes les detuvieron entre el siete y el 8 de octubre y a un coste elevadísimo.

P.- ¿Cree que Eurovisión estuvo a la altura? ¿Debería Israel decir no el año que viene a Eurovisión tras el trato recibido?

R.- No, Eurovisión no ha estado a la altura, sin lugar a duda. Donde sí que ha estado bien Eurovisión es que ha permitido que se desarrolle con una cierta normalidad. Lo que no ha estado bien es que cuando hubo una serie de interpretaciones, en particular la de la cantante israelí durante la semifinal y durante la final había gente que estaba abucheando. Yo creo que una organización normal tendría que haber echado a esos participantes de manera inmediata. Eso no se puede permitir. Se está celebrando la diversidad. No se hubiese admitido hacia ningún otro país.

P.- ¿Debería Israel decir no el año que viene a Eurovisión tras el trato recibido?



No, yo creo que Israel debe seguir participando en Eurovisión. Israel ha demostrado una calidad increíble y una resiliencia en la participación en este festival y lo que ha sido sorprendente y muy positivo también es el voto popular. Una cosa ha sido el voto de los jurados, que ha estado muy politizado y que no le han dado el voto de Israel. Pero justamente en toda una serie de países importantísimos en Europa, incluido España, el voto popular ha ido de manera masiva hacia Israel, porque al fin y al cabo, la gente que ve este show entiende lo que es la calidad y entiende lo que es la politización burda que se ha hecho de este este gran evento europeo.

P.- La ministra Sira Rego mostró su antisemitismo y pidió la supresión de Israel con el lema «¡desde el río hasta el mar!». ¿Es normal que haya una antisemita tan posicionada en un consejo de ministros de España?

R.- No, es vergonzoso, es patético, pero enseña exactamente la cara que tiene tanto Izquierda Unida, Podemos, Sumar y todas las diferentes marcas que componen a la ultraizquierda en España. Por alguna razón que la historia irá descubriendo, la ultraizquierda, que se ha quedado sin argumentos económicos, se ha tirado al monte con las peores causas, con el integrismo islámico en particular y en este caso la izquierda radical española está ligada a Irán. No hay que olvidar que Podemos fue financiada por la República Islámica de Irán. El propio Pablo Iglesias recibía un salario como productor dentro de lo que era el programa Fort Apache y de Hispantv, que es la cadena en español del régimen iraní. Por lo tanto, no me extraña lo que está ocurriendo. Esto es simplemente una continuación de lo que ha ocurrido en la última década. Yo creo que es muy importante que se sepa que cómo se actúa en contra de los judíos. Es una métrica de la toxicidad de la discriminación en los países. Los grandes escritores y filósofos que analizaron el Holocausto decían que el judío era el canario de la mina. Antiguamente se utilizaba en la minería a los canarios para llevarles abajo durante las extracciones mineras, para saber hasta qué punto había gases que eran tóxicos y que podían matar a los mineros.

P.- La comunidad judía de España denuncia «antisemitismo» de algunos ministros y acoso en universidades. Ambiente «opresivo» contra los judíos en la Universidad española: «Miedo a ir a clase», «insultos» y «escupitajos».

R.-Cuando hay odio hacia los judíos, no se para simplemente en el odio a los judíos. Va a seguir. Y yo creo que es importantísimo que desde Europa y desde Occidente no solo se alerte, sino que se actúe en contra. Bueno, las universidades americanas en los últimos años han sido tomadas ya no solo por los estudiantes, como se ha visto en las acampadas últimamente, sino también desde sus programas que han sido financiados por Qatar. En particular, Qatar ha destinado más de 4.500.000.000 de dólares en los últimos diez años a intoxicar y a tomar control realmente de las universidades, con alumnos y con programas y profesores que están todos abocados a la ultraizquierda. Sorprende esa alianza que hay entre el mundo musulmán y el mundo de izquierdas, porque al final la izquierda debería entender que ese radicalismo de pensamiento le va a afectar. También son aliados temporales y cabalgan juntos, como diría el propio Pablo Iglesias. Bueno, yo creo que el acusar a Israel de genocidio es una estupidez desde cualquier punto de vista.

P.- La ciudad palestina de Rafah ha sido, desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás, un centro de refugio para la población civil y una vía de entrada de ayuda humanitaria. ¿Cómo está la situación allí y que responde a los acusan a Israel de genocidio?

R.- El primero de ellos es que si se nos acusa a los judíos en general de genocidas y al Estado de Israel que es el judío entre las naciones de genocida, lo estamos haciendo rematadamente mal porque la población palestina desde el año 48 hasta ahora se ha multiplicado por ocho. Entonces empezamos por ahí. Malos genocidas deben ser los judíos y los israelíes. Segundo, cuando hablamos de la intervención en Gaza, es una intervención evidentemente justificada ante los ataques del 7 de octubre y todos los grandes analistas de conflictos bélicos y en particular de la guerra urbana, dicen que Israel está llevando a cabo una intervención quirúrgica y que evidentemente no es nada fácil intervenir en un territorio donde lo único que ha hecho Hamás en los 16 años que lleva en el poder es dedicar todos los fondos a construir túneles e industria bélica. Y no han construido ni un solo refugio. Construyeron 400 kilómetros de túneles y ni un solo refugio para la población civil. Por lo tanto, es Hamás la que comete ese tipo de de crimen contra la humanidad, primero atacando a civiles israelíes de manera indiscriminada y segundo, utilizando a sus propios ciudadanos como escudos humanos.