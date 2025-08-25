El padre de Lamine Yamal habla de la relación de su hijo con Nicki Nicole: «Si pasa algo grave»

Tal y como venimos explicando en OKDIARIO desde hace un tiempo, muchos expertos coinciden en que Lamine Yamal es la joya del FC Barcelona. El joven se ha posicionado como uno de los futbolistas más cotizados del momento y esto ha hecho que el público esté pendiente de todos sus pasos. Sin darse cuenta se ha convertido en una promesa de la crónica social y sus decisiones, tarde o temprano, terminan trascendiendo. De esta forma, multitud de medios se han hecho eco de una noticia que ha hecho saltar todas las alarmas: el joven mantiene una relación con Nicki Nicole. De momento, podemos confirmar que son amigos porque se han dejado ver en un viaje a Mónaco y compartiendo momentos privados, pero cada vez son más los que aseguran que entre ellos hay un incipiente romance.

Después de muchas especulaciones, ha llegado la hora de Mounir Nasraoui, el padre del futbolista. Está cansado de guardar silencio y ha dado unas declaraciones que dejan claro lo que piensa de toda esta historia. «No sé quién es Nicki Nicole ni me interesa», ha empezado diciendo. Más adelante ha recalcado que no se siente cómodo aportando información sobre su hijo, pues considera que son asuntos personales que no deberían de estar en boca del público. Sin embargo, debemos tener en cuenta que Mounir ha protagonizado muchos escándalos que han perjudicado la trayectoria de Lamine. Entonces, ¿por qué se pone sensible sólo cuando le interesa?

«Es que no sé quién es. No sé ni su imagen, cómo es su cara, no te puedo decir si está saliendo o no lo sé… Yo la verdad es que no lo sé, porque no me meto en esas facetas. Yo sí me metería por si pasa algo grave, pero si no, pues está haciendo su vida», ha comentado en un tono tajante, haciendo ver que estaba incómodo con los periodistas. Los fans de Yamal no han tardado demasiado en recordar que Mounir Nasraoui es el responsable de muchos problemas a los que se ha tenido que enfrentar el futbolista, de ahí que no entiendan su ofensa cuando los reporteros, muy educadamente, se acercan a él para preguntarle.

Mounir Nasraoui ha estallado

Los seguidores de Lamine saben diferenciar las polémicas que ha liderado Mounir Nasraoui de la brillante carrera del futbolista, pero hay mucha gente que no entiende los últimos acontecimientos. El padre de Yamal ha estallado ante una situación que aparentemente no tiene nada de malo. Lo único que ha hecho la prensa es preguntarle por un tema que está en boca de todos y él, molesto, ha respondido: «Esas cosas son tonterías, son cosas de niños. Un poco de privacidad se merece la gente también. Yo no voy a estar detrás de mi hijo como un sapo».

Sobre el rumor de que Lamine Yamal tendría una foto de Nicki Nicole como fondo de pantalla en el móvil, lo descarta por completo y añade: «Qué va, hombre… Eso no me lo creo yo. Él tiene hermanos, madre, padre, abuela. No tiene que poner ahí… Ni me interesa la pobre chica. No lo sé». Después de unos minutos hablando, pierde la paciencia y afirma: «No me va este rollo, tío, de verdad… No me interesa la música nacional, a mí, sinceramente. Yo escucho música estadounidense, no de España, entonces no tengo nada que decir. No conozco la gente de aquí». Sin embargo, cada vez hay más pruebas que demuestran la unión de la cantante con Lamine Yamal.

La cita de Lamine Yamal con Nicki Nicole

Nicki Nicole tiene 25 años y ya se ha posicionado como un referente dentro de su profesión. Dio sus primeros pasos artísticos en Argentina, donde se presentó al público como Nicole Denise Cucco, y enseguida despertó el interés de las discográficas. Su nombre cruzó fronteras y ahora ha ganado peso en la crónica social gracias a su amistad con Lamine Yamal. La tiktoker Rosy Pereyro ha descubierto que ambos han disfrutado de una lujosa cita en Mónaco, un país que suele recibir visitas de muchas celebridades durante las vacaciones estivales. El futbolista del FC Barcelona no se ha quedado atrás, ha cogido un avión y se ha plantado en el Principado junto a Nicki.

📷 Lamine Yamal and Nicki Nicole have returned from their trip to Monaco! pic.twitter.com/iSM4Y9pGlY — Barça Worldwide (@BarcaWorldwide) August 20, 2025

Otra de las pruebas que más comentarios ha generado ha sido la partida de Mario Kart que ambos compartieron. Nicki Nicole subió una historia en la que mostraba la pantalla del juego, aunque decidió tapar el nombre de usuario de Lamine Yamal. Sin embargo, los fans no tardaron en identificarlo, alimentando así la intriga y reforzando el juego de complicidades que ambos mantienen en redes. A estos gestos se añade la imagen de la artista luciendo la camiseta de Lamine Yamal durante el Trofeo Joan Gamper y una instantánea que se ha filtrado de ella durante el cumpleaños que el jugador organizó en Barcelona. Todo esto está dando mucho de qué hablar, a pesar de que el padre de Lamine intente impedirlo