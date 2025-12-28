El Etna entra en una nueva fase eruptiva y deja espectaculares imágenes de lava y nieve en Sicilia

El volcán Etna, el más alto de Europa, ha iniciado una nueva fase eruptiva con fuertes explosiones en el cráter noreste que emitieron materiales piroclásticos, columnas de humo y coladas de lava por sus laderas. La nueva situación de actividad del volcán, situado en Sicilia, no ha obligado aún interrumpir el tráfico aéreo del aeropuerto de Catania.

El Etna ha vuelto a ofrecer espectaculares explosiones de ceniza, humo y lava durante este domingo, que han podido ser visibles gracias a una mejor visibilidad y que contrastan con el paisaje salpicado por la nieve de los últimos días. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia explicó que este domingo «se iniciaron una serie de fuertes explosiones en el cráter noreste, arrojando material piroclástico por todo el cono».

«La actividad se ha intensificado en el respiradero situado en el flanco superior de otro cráter, produciendo una fuente constante de humo de varias decenas de metros de altura», ha informado el organismo italiano. El flujo de lava del Etna se desplaza hacia el este, hacia el Valle del Bove, y ha recorrido ya cerca de dos kilómetros en esa misma dirección, ha explicado el INGV.

Las autoridades de Sicilia han emitido también una alerta roja durante la mañana del domingo ante la nueva erupción del Etna para advertir del posible riesgo para los aviones por el denso humo procedente del cráter. Por el momento, los vuelos con origen y destino en el aeropuerto de Catania-Fontanarossa aún operan sin interrupciones.