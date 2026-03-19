La España de Sánchez alcanza una cifra récord de violencia callejera: 2.600 reyertas al mes

La España de Pedro Sánchez alcanza una cifra récord de violencia callejera: 2.600 reyertas al mes de media. Así se desprende de los propios datos del Ministerio del Interior correspondientes a 2025. La violencia callejera se ha disparado nada menos que un 72% desde que gobierna Sánchez. En total, el año pasado se registraron en nuestro país hasta 31.481 infracciones penales de de esta naturaleza.

Esta cifra total de delitos graves y menos graves de lesiones y riñas tumultuarias supera los registros de la última década. Una realidad criminal que no sólo ha supuesto un empeoramiento del 7,2% respecto a las cifras de 2024, sino que también supera ampliamente todos los balances previos.

En 2025 se produjeron 2.115 reyertas más que el año anterior y alcanzan cifras históricas en todas las Comunidades Autónomas, salvo en Cataluña, Murcia y la Ciudad Autónoma de Melilla. Castigaron especialmente a Andalucía (18,6% del total de las de España), Cataluña (13,4%), la Comunidad Valenciana (12,6%) y Madrid (12,1%).

El mayor deterioro en 2025 respecto al año anterior lo sufrieron los ciudadanos de Ceuta (+27%), Navarra (+23%), Castilla la Mancha (+18%), Extremadura (+17%) y Galicia (+14%). Sólo en esas cuatro regiones se concentra casi el 57% de la violencia callejera de España.

Fracaso de gestión, denuncian los policías

Con esta violencia se topan a diario los policías nacionales durante sus intervenciones. La Confederación Española de Policía (CEP) denuncia que «este deterioro de la seguridad en la calle, que tiene un impacto directo en las condiciones de trabajo de los policías nacionales, es un indicador objetivo que acredita que la gestión del Ministerio del Interior en este ámbito está siendo un fracaso».

«Frente a esa dura realidad, Interior parece incapaz de encontrar la solución a un fenómeno que transcurre parejo al del aumento de las agresiones contra policías», declara Raúl Domingo, secretario general del sindicato, indicando que desde que Fernando Grande-Marlaska está al frente del Ministerio del Interior, se han producido incrementos de estos delitos todos los años, excepto el de la pandemia.

«Estamos ante un fenómeno grave que Interior no puede seguir ignorando porque se está poniendo en riesgo a diario la seguridad personal de los policías», subraya la CEP.

Para este sindicato, la solución pasa por adoptar de inmediato medidas que «refuercen el principio de autoridad, la integridad física de los policías y, en última instancia, la seguridad del despliegue de prevención de la delincuencia».

Según informa, en ciudades en las que la Policía Nacional ejerce esas competencias por demarcación territorial, se viene produciendo un aumento más llamativo de estas infracciones penales. Madrid es el caso más representativo, ya que en 2025 creció un 12,22% la cifra de delitos asociados a la violencia callejera, alcanzado igualmente un máximo histórico en la última década y superando ampliamente –en hasta cinco puntos porcentuales– los malos resultados de la media nacional.

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