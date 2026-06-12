Cristina Pardo se despide de ‘Más vale tarde’ entre lágrimas: «Estoy muy orgullosa de haber trabajado con este equipo»

Hoy viernes 12 de junio ha sido el último día de Cristina Pardo en La Sexta. Todo el equipo de Más vale tarde ha despedido con emoción y mucho cariño a la presentadora, una de las figuras más icónicas dentro de la segunda cadena de Atresmedia. Como ya se anunció el pasado mes de abril, la periodista pasará a Antena 3 conduciendo un nuevo formato en prime time.

Según comunicó Atresmedia el pasado 23 de abril, Cristina Pardo dará el salto próximamente al prime time de Antena 3. Recordemos que la periodista también participa habitualmente como colaboradora semanal de El Hormiguero.

«La próxima temporada me voy a ir a presentar un programa de prime time en Antena 3. Llevo aquí 20 años y estoy muy agradecida al equipo de Más Vale Tarde, me voy con algunos amigos», dijo Pardo el pasado mes de abril.

El adiós de Cristina Pardo de ‘Más vale tarde’

Ha sido hoy 12 de junio el último día de Pardo tanto en La Sexta como en el programa Más vale tarde, que presenta desde el 2021 junto a Iñaki López.

Nada más comenzar el programa de La Sexta, se ha emitido un vídeo recopilatorio con algunos de los mejores momentos de Cristina Pardo en la cadena. Tras ello, López ha dicho que, si bien se iban a centrar en la actualidad, esa jornada estaría marcada por el homenaje a su compañera.

Durante toda la edición de este jueves, todos y cada uno de los colaboradores de Más vale tarde, tras hacer sus respectivas secciones, se han despedido con mucho cariño y emoción de la presentadora.

«Como habréis notado, nos hemos quedado sin temas, especialmente cortos para un programa que aún le quedan minutos, pero es que tú no tienes la última página del guion impresa» ha dicho López.

«Queremos rendir homenaje a la que ha estado al mando de la tropa», ha añadido López para dar paso a un vídeo especial en el que han hecho sobre su paso por La Sexta.

«No sé cómo no me han detenido después de los peinados que he llevado en esta cadena. Yo sí que merezco un arresto», ha bromeado Pardo tras verse en las imágenes.

Iñaki López le ha entregado un ramo de flores a su compañera, quien muy emocionada. «No es fácil trabajar conmigo porque soy una persona muy dispersa y despistada», ha dicho el presentador para añadir que: «Cristina siempre ha estado al pie del cañón en estos cinco años».

El programa ha sorprendido a Cristina Pardo con un mensaje de Rafa Nadal deseándole suerte en su nueva trayectoria profesional.

Cristina Pardo, al final, ha dicho: «Muchas gracias a todos por estos cinco años. Estoy muy orgullosa de haber trabajado con este equipo que, en parte, para mí, simboliza todos los equipos con los que he trabajado y que nos hacen mucho mejores a los que damos la cara. Muchísimas gracias a esta cadena que me ha dado tantas alegrías. Han sido 20 años y solo espero estar a la altura de lo que viene».

El paso de Cristina Pardo por LaSexta

Cristina Pardo se incorporó a Atresmedia en 2006, concretamente a LaSexta Noticias, donde comienza trabajando en la sección de política. En esos primeros años se especializa en la cobertura del Partido Popular, lo que le permite adquirir notoriedad como periodista rigurosa en información política.

Su consolidación llegó al participar en el programa de análisis político Al rojo vivo, donde no solo colabora habitualmente, sino que también sustituyó en varias ocasiones a Antonio García Ferreras como presentadora en 2013. Este momento marcó un punto de inflexión en su carrera televisiva, ya que demuestra su capacidad para conducir formatos en directo.

A partir de entonces, su presencia en la cadena se amplió. Participó como colaboradora en programas como La Sexta Noche, consolidándose como una figura habitual en el análisis político televisivo.

El gran salto de Cristina Pardo dentro de Atresmedia llegó en 2018, cuando pasa a presentar su propio programa, Liarla Pardo, un espacio dominical centrado en entrevistas y actualidad desde un tono más cercano y desenfadado. Este programa supuso su consagración como presentadora principal dentro del grupo.

Posteriormente, se convirtió en uno de los rostros clave de Más vale tarde, donde ejerció como presentadora junto a Iñaki López. .

Además, dentro del grupo también participó en eventos especiales como las Campanadas de La Sexta, lo que confirma su peso dentro de la cadena.