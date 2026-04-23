Cristina Pardo abandona LaSexta: ¿Cuáles son sus planes de futuro?

Cristina Pardo, uno de los rostros más populares y emblemáticos de LaSexta, abandona el segundo canal de Atresmedia después de conducir varios programas de éxito, entre ellos, Más Vale Tarde, espacio que presenta actualmente junto a Iñaki López. ¿Qué le deparará en el futuro a la también colaboradora de El Hormiguero? Por lo que se sabe, Cristina Pardo no se irá del grupo de comunicación.

El paso de Cristina Pardo en LaSexta

Cristina Pardo se incorpora a Atresmedia en 2006, concretamente a LaSexta Noticias, donde comienza trabajando en la sección de política. En esos primeros años se especializa en la cobertura del Partido Popular, lo que le permite adquirir notoriedad como periodista rigurosa en información política.

Su consolidación llega al participar en el programa de análisis político Al rojo vivo, donde no solo colabora habitualmente, sino que también sustituye en varias ocasiones a Antonio García Ferreras como presentadora en 2013. Este momento marca un punto de inflexión en su carrera televisiva, ya que demuestra su capacidad para conducir formatos en directo.

A partir de entonces, su presencia en la cadena se amplía. Participa como colaboradora en programas como La Sexta Noche, consolidándose como una figura habitual en el análisis político televisivo.

El gran salto de Cristina Pardo dentro de Atresmedia llega en 2018, cuando pasa a presentar su propio programa, Liarla Pardo, un espacio dominical centrado en entrevistas y actualidad desde un tono más cercano y desenfadado. Este programa supone su consagración como presentadora principal dentro del grupo.

Posteriormente, se convierte en uno de los rostros clave de Más vale tarde, donde ejerce como presentadora junto a Iñaki López. En este formato diario refuerza su perfil como comunicadora directa, con un estilo crítico y cercano que conecta con la audiencia.

Además, dentro del grupo también ha participado en eventos especiales como las Campanadas de La Sexta, lo que confirma su peso dentro de la cadena.

¿Cuál será el futuro de Patricia Pardo?

Según ha confirmado Atresmedia este jueves 23 de abril, Cristina Pardo dará el salto al prime time de Antena 3. Recordemos que la periodista también participa habitualmente como colaboradora semanal de El Hormiguero.