Tráiler de ‘Primetime’: la enésima transformación inquietante de Robert Pattinson

Robert Pattinson se ha ganado por derecho propio que dejemos de verlo como el alumno de moda de Hogwarts o como el vampiro reflectante de la saga Crepúsculo. Porque, salvo pequeñas excepciones, todas las elecciones profesionales posteriores de su filmografía han seguido una arriesgada senda: ser dirigido por perfiles autorales y aceptar papeles inquietantes. El último de ellos es Primetime, su nueva colaboración con el prestigioso sello A24. Un thriller basado en hechos reales cuyo tráiler invita a pensar en el británico como un perfil actoral que debería optar ya a algún tipo de reconocimiento por parte de la Academia.

En esta ocasión, el rostro pesadillesco de Pattinson es dirigido por Lance Oppenheim. El realizador debuta en la dirección ficcional tras una corta pero intensa carrera como documentalista. Responsable de piezas fantásticas como Una clase de cielo (2020) o la miniserie de HBO Max, La feria del renacimiento, ahora Oppenheim asume una adaptación fílmica inspirada en la controvertida serie de la NBC, To Catch a Predator (Para atrapar a un depredador), donde la estrella de The Batman (2022) interpretará al famoso periodista estadounidense, Chris Hansen. El proyecto cuenta con el apoyo del cineasta Ari Aster (Eddington) bajo su productora Square Pig y, por el momento, no tiene una fecha de estreno en España.

Primer tráiler de ‘Primetime’: otra transformación monstruosa para Pattinson

Contextualizada a comienzos de los 2000, el programa llegó a antena mucho antes de que las redes sociales transformasen por completo la cultura de la cancelación. Sin embargo, To Catch a Predator fue pionera en ese sentido, abordando la figura del justiciero voyeur sin que las personas o los temas pudiesen convertirse en trending topic.

Witness television history. PRIMETIME, a new film by Lance Oppenheim, starring Robert Pattinson. In theaters this Fall. pic.twitter.com/ORfsvz7qt7 — A24 (@A24) May 27, 2026

Todavía no existe una sinopsis oficial, aunque el argumento del programa posiblemente se centre en un retrato entre bambalinas de la caza televisiva que tendía trampas a pedófilos, sorprendidos estos por la interpretación del propio Hansen, quien los confrontaba en directo antes de la intervención de la policía. Más allá de ser una cinta biográfica sobre el rol de Pattinson, el filme buscará radiografiar la legada línea presente entre el periodismo de investigación y una explotación comercial que priorizaba la audiencia frente a la seguridad de la población.

El primer avance de Primetime es breve, intenso y deja una buena idea de su escalofriante punto de partida. El tráiler presenta un relato inquietante de telerrealidad cuya extrañeza respira entre pantallas divididas, pasillos inquietantes y la transformación vocal del actor. El de Barnes ha cambiado su voz hasta volverse irreconocible, imitando el acento y el ritmo de Hansen. Él va a ser el foco del largometraje y su voz, el conductor siniestro que nos lance de lleno al dilema moral de sus persecuciones obsesivas.

Merrit Wever, Skyler Gisondo, Matthew Maher, Phoebe Bridgers, Sean Bridgers y Bokeem Woodbine completan el elenco secundario.

De Ítaca al desierto de Dune

Antes de poder verlo en Primetime, Pattinson será Antínoo en La odisea, uno de los principales antagonistas que lidera el grupo de amantes que desea casarse con Penélope ante la ausencia de Ulises. No será su único villano, pues a final de año también encarnará a Scytale, el rival y mayor peligro para Paul Atreides en Dune 3.