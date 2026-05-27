Lorena Gómez denuncia públicamente a su acosador: «No se cansa y temo por mi hijo»

La cantante Lorena Gómez ha decidido romper su silencio y denunciar públicamente el acoso que lleva sufriendo desde hace más de dos años y medio. La artista, conocida por su trayectoria musical y por mantener una relación con René Ramos, ha compartido en sus redes sociales algunos de los episodios más duros de esta situación, confesando incluso que ha tenido que acudir a juicio y que existe una orden de alejamiento contra la persona que presuntamente la acosa.

Visiblemente afectada, Lorena explicó que durante mucho tiempo prefirió mantenerse en silencio para evitar «echar más leña al fuego». Sin embargo, el desgaste emocional y el miedo constante terminaron empujándola a hablar públicamente. Según relató, la persona implicada no solo le enviaba mensajes insistentes y perturbadores a través de redes sociales, sino que también acudía a firmas de discos y conciertos, convirtiendo el acoso en una situación cada vez más invasiva y preocupante.

Uno de los aspectos más alarmantes del testimonio de la cantante fueron las amenazas relacionadas con su hijo. Lorena confesó que llegó a recibir mensajes insinuando que podía ocurrirle algo si salía sola a la calle con él. Aunque asegura que la persona nunca afirmaba directamente que fuese a actuar, el tono de las palabras y la insistencia de los mensajes hicieron que se sintiera verdaderamente amenazada. Por ello, decidió denunciar los hechos ante la Policía y llevar el caso ante la justicia.

La artista explicó que el proceso judicial no ha sido sencillo. A pesar de haber conseguido una orden de alejamiento, asegura que el acoso continúa de diferentes maneras y que la situación se ha vuelto agotadora emocionalmente. «No se cansa. Es impresionante», expresó en una de sus historias de Instagram, donde pidió públicamente a esta persona que dejara de perseguirla y escribirle. Junto a sus declaraciones, Lorena Gómez compartió varias capturas de pantalla con algunos de los mensajes recibidos. En ellos puede verse un discurso obsesivo y emocionalmente intenso por parte de la persona que le escribe. Algunos mensajes mezclan referencias musicales, reflexiones personales y reproches sentimentales, dando a entender que existe una relación imaginaria o una conexión afectiva que nunca ha sido correspondida por la cantante.

En uno de los textos enviados, la persona asegura haber esperado durante dos años y medio una respuesta de Lorena, reclamándole incluso una simple señal, «aunque sea un emoticono o un punto». También habla de sufrimiento emocional, accidentes personales y decepciones sentimentales, responsabilizando indirectamente a la artista de su estado emocional. Este tipo de mensajes, lejos de parecer aislados, forman parte de una dinámica constante que la cantante denuncia llevar soportando durante años.

La situación pone de nuevo sobre la mesa el grave problema del acoso a personajes públicos, especialmente a través de redes sociales. Aunque muchas veces este tipo de comportamientos pueden parecer lejanos o incluso inofensivos desde fuera, la realidad es que generan un enorme desgaste psicológico en quienes los sufren. El miedo, la ansiedad y la sensación de vulnerabilidad se convierten en una constante, sobre todo cuando el acosador traspasa la barrera digital y aparece físicamente en eventos o lugares frecuentados por la víctima.

La cantante ha recibido numerosas muestras de apoyo por parte de seguidores y compañeros del mundo del espectáculo, quienes han valorado su valentía al hablar abiertamente de una situación tan delicada. Muchas personas han destacado la importancia de denunciar y visibilizar estos casos para ayudar a otras víctimas que puedan estar atravesando experiencias similares en silencio. Además de su carrera musical, Lorena Gómez siempre ha mostrado una imagen cercana y positiva en redes sociales. Por eso, el hecho de que haya decidido compartir públicamente este capítulo tan oscuro de su vida demuestra hasta qué punto la situación la ha sobrepasado emocionalmente. Sus palabras transmiten cansancio, preocupación y, sobre todo, la necesidad urgente de poner fin a un acoso que lleva demasiado tiempo condicionando su día a día.

Con esta denuncia pública, la artista no solo busca protegerse a sí misma y a su familia, sino también lanzar un mensaje claro sobre la gravedad del acoso y la importancia de actuar a tiempo. Hablar de ello supone romper el miedo y el silencio, dos elementos que muchas veces permiten que estas situaciones se prolonguen durante años.