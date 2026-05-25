Cómo inscribirse para ver al Papa León XIV en Madrid: todas las misas, en el Bernabéu o el Movistar Arena

Madrid ha abierto el plazo para inscribirse y ver al Papa León XIV en sus grandes actos: misas, Bernabéu y Movistar Arena. Madrid ya cuenta los días para recibir al Papa León XIV en una visita histórica que convertirá la capital en el epicentro mundial del catolicismo del 6 al 9 de junio. La llegada del Pontífice, la primera visita oficial de su pontificado a España, ha desatado una expectación sin precedentes y ha obligado al Ayuntamiento de José Luis Martínez-Almeida a poner en marcha un despliegue extraordinario para una cita que marcará el inicio del verano madrileño. Además, destaca un encuentro con Bad Bunny.

La magnitud del evento ya se refleja en las cifras que maneja la Archidiócesis de Madrid. La plataforma oficial Con el Papa, habilitada para gestionar las inscripciones, ha registrado una respuesta masiva desde su apertura.

A día de hoy, según fuentes de la organización, ya hay 250.000 personas confirmadas para asistir a la gran Santa Misa del domingo y otras 160.000 inscritas para participar en la gran vigilia del sábado en la Plaza de Lima, junto al estadio Santiago Bernabéu.

Se trata de unas cifras «abrumadoras», según reconocen desde la propia Archidiócesis, que reflejan el enorme interés despertado por una visita considerada histórica tanto por su dimensión religiosa como institucional.

Cómo apuntarse para ver al Papa en Madrid

La inscripción continúa abierta a través de la web oficial Con el Papa, donde cualquier persona puede reservar plaza para participar en los diferentes actos programados durante la estancia del Pontífice.

Aunque desde la organización aseguran que habrá espacio suficiente incluso para quienes no completen el registro, sí advierten de que quienes formalicen la inscripción tendrán prioridad en la asignación de zonas más próximas al altar o a los espacios centrales de celebración.

Además, desde esta misma semana, los inscritos han comenzado a recibir por correo electrónico toda la información logística: ubicación exacta, accesos, horarios y recomendaciones de movilidad.

Para facilitar la organización, la Archidiócesis también ha habilitado un sistema de transferencia de grupos, que permitirá a parroquias, asociaciones o colectivos reorganizar fácilmente a sus asistentes en caso de cambios de última hora.

Bernabéu, Movistar Arena y misas multitudinarias

La agenda del Papa León XIV en Madrid incluye algunos de los eventos más multitudinarios celebrados en la capital en la última década.

El sábado tendrá lugar la gran vigilia en la Plaza de Lima, a los pies del nuevo Santiago Bernabéu, en un acto pensado especialmente para jóvenes y familias, que reunirá música, testimonios, oración y la intervención directa del Pontífice.

El domingo llegará el acto central con la Santa Misa multitudinaria, para la que ya hay confirmados cientos de miles de fieles.

Además, durante su estancia están previstos encuentros institucionales, actos pastorales y una gran cita en el Movistar Arena, donde León XIV se dirigirá a representantes del mundo educativo, cultural y social.

Madrid se vuelca con una visita histórica

El Ayuntamiento ha diseñado un dispositivo especial para convertir la ciudad en un gran escenario de bienvenida.

Madrid recibirá al Pontífice con 100.000 plantas ornamentales con los colores del Vaticano, iluminación especial en edificios emblemáticos, autobuses decorados con la imagen del Papa y una programación cultural extraordinaria con acceso gratuito a museos municipales durante esos días.

También se reforzará el transporte público y se desplegará un operativo especial de seguridad y movilidad para garantizar el normal desarrollo de unos actos que movilizarán a cientos de miles de personas.

Una visita llamada a hacer historia

La visita de León XIV supone uno de los mayores acontecimientos religiosos vividos en España desde la Jornada Mundial de la Juventud de 2011.

Madrid se prepara así para convertirse durante cuatro días en el centro espiritual del mundo católico, mientras miles de fieles se apresuran a conseguir una plaza para ver de cerca al nuevo Papa en una cita que promete quedar para la historia.