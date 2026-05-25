Comenzamos la semana y este lunes 25 de mayo arranca en Madrid con una escena bastante reconocible para muchos, que tiene que ver con el tráfico de vuelta a la rutina y ese momento en el que miras el marcador del coche para ver si el depósito aguanta unos días más o toca parar hoy mismo. El precio de la gasolina vuelve a colarse en ese cálculo rápido que hacemos casi sin pensar de modo que si deseas saber cuál es el precio de la gasolina hoy 25 de mayo, te ayudamos a localizar las gasolineras más baratas de Madrid.

No es que de un día para otro cambie todo, pero sí se van notando pequeños ajustes que, sumados, acaban teniendo su efecto. A veces son sólo unos céntimos por litro, pero cuando llenas el depósito varias veces al mes, la diferencia entre elegir una estación u otra deja de ser algo menor. Además, en una comunidad como Madrid, donde hay gasolineras prácticamente en cada zona, no todas manejan los mismos precios. De hecho, basta con moverse unos minutos para encontrar opciones más económicas. Por eso, antes de repostar, cada vez más conductores optan por comprobar dónde pueden ahorrar algo sin complicarse demasiado y como no, lo mejor es tener los datos que reportan las propias gasolineras al Geoportal del Ministerio de Transición Ecológica.

Precio de la gasolina hoy 25 de mayo: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

A partir de lo que se señala en Geoportal gasolineras del Ministerio, aquí es dónde están las gasolineras más baratas en Madrid:

Gasolina 95

Plenergy – Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.365 €/l

– Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.365 €/l Supeco – Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Av. Europa, S/N. Precio: 1.369 €/l

– Alcalá de Henares. Polígono La Garena, Av. Europa, S/N. Precio: 1.369 €/l Petroprix – Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.369 €/l

– Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.369 €/l Gasexpress – Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 3. Precio: 1.379 €/l

– Alcalá de Henares. Carretera Daganzo km 3. Precio: 1.379 €/l Ballenoil – Torrejón de Ardoz. Calle Olmo, 1. Precio: 1.389 €/l

– Torrejón de Ardoz. Calle Olmo, 1. Precio: 1.389 €/l Plenergy – Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 1. Precio: 1.389 €/l

– Torrejón de Ardoz. Avenida Constitución, 1. Precio: 1.389 €/l Gasolinera Torrejón – Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1.389 €/l

– Torrejón de Ardoz. Avenida de la Constitución, 108. Precio: 1.389 €/l Ballenoil – Alcalá de Henares. Carretera M-300 km 26,9. Precio: 1.389 €/l

– Alcalá de Henares. Carretera M-300 km 26,9. Precio: 1.389 €/l Ballenoil – Madrid. Avenida de la Democracia, 41. Precio: 1.389 €/l

– Madrid. Avenida de la Democracia, 41. Precio: 1.389 €/l Petroprix – Madrid. Calle Herce, 41. Precio: 1.389 €/l

– Madrid. Calle Herce, 41. Precio: 1.389 €/l Plenergy – Madrid. Calle Pirotecnia, 2. Precio: 1.389 €/l

– Madrid. Calle Pirotecnia, 2. Precio: 1.389 €/l Petroprix – Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, 2. Precio: 1.389 €/l

– Rivas-Vaciamadrid. Calle Cincel, 2. Precio: 1.389 €/l Plenergy – Coslada. Avenida San Pablo, 29. Precio: 1.389 €/l

Gasolina 98

Alcampo – Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.479 €/l

– Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.479 €/l Alcampo – Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.559 €/l

– Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.559 €/l Confor Auto – Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.559 €/l

– Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.559 €/l Alcampo – Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34. Precio: 1.589 €/l

– Alcalá de Henares. C.C. La Dehesa, Autovía Madrid-Barcelona km 34. Precio: 1.589 €/l Shell – Ciempozuelos. Carretera M-414 km 42,100. Precio: 1.589 €/l

– Ciempozuelos. Carretera M-414 km 42,100. Precio: 1.589 €/l Alcampo – Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. Precio: 1.589 €/l

– Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. Precio: 1.589 €/l E.Leclerc – Aranjuez. Paseo Deleite, 13. Precio: 1.599 €/l

– Aranjuez. Paseo Deleite, 13. Precio: 1.599 €/l Confort Auto – Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. Precio: 1.599 €/l

– Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diesel, 9. Precio: 1.599 €/l Shell – Móstoles. Glorieta de los Jazmines, S/N. Precio: 1.599 €/l

– Móstoles. Glorieta de los Jazmines, S/N. Precio: 1.599 €/l Shell – Madrid. Carrera Valencia km 14,800. Precio: 1.609 €/l

– Madrid. Carrera Valencia km 14,800. Precio: 1.609 €/l BP Dualez 365 – El Álamo. Carretera M-404 km 4,950. Precio: 1.609 €/l

– El Álamo. Carretera M-404 km 4,950. Precio: 1.609 €/l Galp – Navalcarnero. Polígono Alparache, S/N. Precio: 1.624 €/l

– Navalcarnero. Polígono Alparache, S/N. Precio: 1.624 €/l Petrokal – Torrejón de Ardoz. Calle Solana de la, 17. Precio: 1.629 €/l

– Torrejón de Ardoz. Calle Solana de la, 17. Precio: 1.629 €/l Q8 – Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.639 €/l

– Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.639 €/l Shell Ricardo Tormo 365 – Butarque. Calle Marc Gené, 28. Precio: 1.659 €/l

Diésel

Alcampo Fuenlabrada – Fuenlabrada. Av. Pablo Iglesias, S/N, Ciudad Loranca. Precio: 1.535 €/l

– Fuenlabrada. Av. Pablo Iglesias, S/N, Ciudad Loranca. Precio: 1.535 €/l Alcampo – Alcorcón. Avenida Europa, S/N. Precio: 1.535 €/l

– Alcorcón. Avenida Europa, S/N. Precio: 1.535 €/l Lavaplus – Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.535 €/l

– Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.535 €/l Alcampo – Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. Precio: 1.544 €/l

– Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir km 12,500. Precio: 1.544 €/l Esteba Rivas – Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: 1.548 €/l

– Getafe. Calle Eratóstenes, 15. Precio: 1.548 €/l Beroil – Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.549 €/l

– Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.549 €/l Ballenoil – Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.549 €/l

– Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.549 €/l Petroprix – Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.549 €/l

– Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.549 €/l Maxpetrol – Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: 1.559 €/l

– Navalcarnero. Calle Camino de Bastos, 6. Precio: 1.559 €/l Plenergy – Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.559 €/l

– Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.559 €/l Ballenoil – Algete. Calle Pelaya, 1. Precio: 1.564 €/l

– Algete. Calle Pelaya, 1. Precio: 1.564 €/l Plenergy – Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.565 €/l

– Fuenlabrada. Calle de Móstoles, 86. Precio: 1.565 €/l Petroprix – Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.565 €/l

– Fuenlabrada. Calle Móstoles, 83. Precio: 1.565 €/l Ballenoil – Fuenlabrada. Polígono PL VPV.036.PPI-2 Triángulo N 1. Precio: 1.565 €/l

– Fuenlabrada. Polígono PL VPV.036.PPI-2 Triángulo N 1. Precio: 1.565 €/l Ballenoil – Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1.569 €/l

– Navalcarnero. Calle Zacarías, 20. Precio: 1.569 €/l Plenergy – El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1.569 €/l

– El Escorial. Calle Estación, 40. Precio: 1.569 €/l Fast Fuel – El Álamo. Calle Libertad, 54. Precio: 1.569 €/l

– El Álamo. Calle Libertad, 54. Precio: 1.569 €/l Plenergy – El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1.569 €/l

– El Álamo. Avenida Madrid, 2. Precio: 1.569 €/l TEB 24/7 – Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.575 €/l

– Fuenlabrada. Calle Almanzor, 11. Precio: 1.575 €/l Plenergy – Meco. Camino del Olivo, 1. Precio: 1.575 €/l

Cómo consultar el precio de la gasolina en el mapa de Geoportal

Los datos que permiten identificar las estaciones más baratas salen del Geoportal oficial del Gobierno, una herramienta pública que recoge los precios que facilitan las propias gasolineras y que se actualiza de forma continua. Es, en la práctica, la referencia más directa para saber cuánto cuesta repostar en cada punto concreto. El funcionamiento no tiene mucha complicación. Al acceder al mapa, como el que vemos a continuación de Getafe, aparecen todas las estaciones de servicio distribuidas por zonas y carreteras. A partir de ahí, basta con acercar la vista a Madrid y pulsar sobre cualquiera de los puntos para ver los precios de gasolina 95, gasolina 98 o diésel, junto con la dirección exacta.

También permite ajustar la búsqueda según lo que necesite cada usuario en ese momento. Se puede filtrar por tipo de combustible o simplemente comparar visualmente cuáles son las opciones más baratas en una zona concreta. Es una herramienta práctica, pensada para consultar rápido y decidir sin dar más vueltas de las necesarias antes de repostar.