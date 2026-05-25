Hallan en una letrina medieval de Alemania un cuaderno intacto de hace 800 años

Un equipo de arqueólogos ha encontrado en una antigua letrina medieval de Alemania un pequeño cuaderno de notas de hace 800 años de antigüedad y que se encuentra en muy buen estado. El objeto, elaborado con cuero, madera y cera, mantiene todavía restos de escritura cursiva en latín. Este hallazgo puede aportar mucha información sobre la vida cotidiana, el comercio y la alfabetización en la Europa medieval.

El descubrimiento se produjo en la ciudad alemana de Paderborn, durante unas excavaciones previas a la construcción de un nuevo edificio. Los arqueólogos encontraron cinco antiguas letrinas medievales. Las condiciones húmedas, cerradas y con poco oxígeno permitieron una conservación extraordinaria de unos materiales que son bastante frágiles.

Entre cerámicas, barriles y restos de antiguas ropas apareció un pequeño cuaderno de bolsillo de apenas unos 10 centímetros. Al principio parecía simplemente un bloque oscuro cubierto de barro, pero tras la limpieza en el laboratorio apareció un objeto medieval.

Un cuaderno medieval

El cuaderno está hecho de madera, cubierto de cera y protegido con flores de lis, un símbolo de la Edad Media que se asociaba con pureza y nobleza. Todavía es posible distinguir algunas frases en latín, aunque los expertos han asegurado que su transcripción completa requerirá muchos meses de trabajo.

Las primeras hipótesis apuntan a que el cuaderno perteneció a un comerciante noble. El uso del latín en aquella época era poco común fuera de los círculos cultos. Además de lo que se ha podido transcribir, se han sacado cuentas y notas relacionadas con actividades mercantiles.

¿Cómo acabó allí?

Los arqueólogos piensan que acabó allí de forma accidental, ya que el comerciante lo pudo haber dejado allí olvidado de forma accidental. Además, en la misma excavación se encontraron pequeños trozos de seda, que en la época eran utilizados como papel higiénico, lo que les ha dado a los arqueólogos una pista del nivel económico que había en esa zona en concreto.