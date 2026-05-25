Alsina anuncia que dejará de presentar el primer tramo de ‘Más de uno’: «Estoy gastado»
Lo sustituirá Rafa Latorre al frente de la emisión
El periodista y locutor de radio, Carlos Alsina, ha anunciado este lunes que abandona el primer tramo del programa Más de uno de Onda Cero. Lo sustituirá Rafa Latorre al frente de la emisión matutina, mientras que Marta García Aller tomará el timón de La Brújula, el programa nocturno de la cadena. Según ha explicado el propio Alsina, la decisión partió de él mismo el pasado 13 de marzo, cuando comunicó al director general de Onda Cero su intención de apartarse. «Me he gastado. Estoy gastado y además me vendría bien madrugar menos», ha dicho el célebre locutor.
