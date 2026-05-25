El precio del barril de Brent, de referencia en Europa, caía más de un 5% antes de la apertura de las Bolsas europeas, hasta situarse en el entorno de los 98 dólares, ante las esperanzas de un próximo acuerdo de paz entre Estados Unidos (EEUU) e Irán.

En concreto, el Brent se situaba en los 98,1 dólares, un 5,2% menos, frente a los 103 dólares en los que cotizaba al cierre de las Bolsas en Europa del pasado viernes.

Los expertos señalan que estos precios siguen siendo muy elevados si los comparamos con los de finales de febrero, previos a la ofensiva militar que lanzaron Estados Unidos e Israel contra Irán, cuando el barril rondaba los 72 dólares.

Por su parte, el precio del barril West Intermediate Texas (WTI), de referencia en EEUU, caía un 5,5% antes de la apertura de los mercados europeos, hasta situarse en 91,2 dólares por barril.

Avances hacia la paz

El presidente norteamericano, Donald Trump, ha asegurado este domingo que las conversaciones con Irán siguen progresando adecuadamente con vistas a la posible firma de un acuerdo «de principios»; un primer paso al fin definitivo de la guerra y la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz, por donde circulaba, antes de la guerra, una cuarta parte del petróleo y el gas mundial.

Si bien, Trump ha avisado de que en ningún caso firmará un acuerdo precipitado. El presidente estadounidense he informado a sus representantes que no se apresuren a cerrar un acuerdo, ya que el tiempo está de su parte.

Trump ha asegurado además que el bloqueo de Estados Unidos sobre el estrecho de Ormuz «permanecerá plenamente vigente vigencia hasta que se alcance, certifique y firme un acuerdo».

Ormuz bloqueado hasta la fecha

Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha afirmado este lunes que la última propuesta enviada por Washington a Irán «para abrir el estrecho» y para «entablar una negociación real» sobre el programa nuclear iraní tiene «mucho apoyo» tanto en los países del golfo Pérsico como «a nivel mundial», una coyuntura ante la que se ha mostrado esperanzado de alcanzar un acuerdo.

Por el lado de las bolsas, las esperanzas de que la guerra acabe pronto están impulsando a las Bolsas asiáticas este lunes.

El selectivo Nikkei 225, principal índice de referencia de la Bolsa de Tokio, ha cerrado la sesión de este lunes por encima del umbral de los 65.000 puntos por primera vez desde que empezó a calcularse en 1950 ante la esperanza del mercado de una inminente solución al conflicto en Oriente Próximo, lo que se traducía en fuertes descensos en el precio del barril de petróleo.

De este modo, el índice tokiota ha despedido la jornada del lunes con una revalorización del 2,87% que elevaba la cotización del Nikkei hasta los 65.158,19 puntos, su nivel más alto al cierre en toda la serie histórica, según los datos de Japan Exchange Group.

A lo largo de la sesión del lunes, el selectivo de la Bolsa de Tokio ha llegado a alcanzar un máximo intradía de 65.408,87 puntos. Al margen del Nikkei, el índice mas amplio Topix ha cerrado la jornada en 3.942,57 enteros, con una subida del 1,29%, lo que también representa un nuevo récord.

Bolsas europeas

Los futuros de las Bolsas europeas apuntaban también a subidas, de más del 1%, en la apertura de este lunes.

El Ibex 35 partirá hoy de los 17.985 puntos después de cerrar la sesión del viernes con una subida acumulada del 2,06% en la semana.