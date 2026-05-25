El surrealista motivo del abandono de Alonso en Canadá: «Decidimos parar…»

Fernando Alonso tuvo que abandonar el Gran Premio de Canadá de Fórmula 1 después de volver a hacer magia en una primera vuelta en la que incluso llegó a la décima posición. El bicampeón del mundo fue cayendo posiciones durante la carrera hasta que tuvo que meterse en boxes por problemas en el Aston Martin. El equipo británico confirmó después que el abandono del asturiano se debió a un problema en el asiento del AMR26.

Fernando Alonso sufrió el tercer abandono en una aciaga temporada en la que el nuevo Aston Martin sigue dando problemas. Primero fueron los famosos problemas con la unidad de potencia y las vibraciones, los también sufridos con la caja de cambios y el último tiene que ver con el asiento. Este fue el que hizo abandonar al piloto asturiano después de una primera vuelta homérica en el GP de Canadá en el que incluso se llegó a poner décimo.

Todo ocurrió en la vuelta número 22 de la carrera disputada en la noche del domingo, cuando Fernando Alonso se tuvo que meter a los boxes y dejar la carrera por los mismos problemas que le hicieron bajarse del coche en la prueba de sprint celebrada el sábado: un problema en el asiento. Todo después de que el viernes el bicampeón del mundo lograra su mejor posición en parrilla en 2026 (15.º) y su primer acceso a la Q2 del año.

HIPNÓTICO 😍 Que Fernando haya sido capaz de marcarse esta pedazo de primera vuelta con el coche que lleva es BESTIAL #CanadaDAZNF1 🇨🇦 pic.twitter.com/hQWfxQezhl — DAZN España (@DAZN_ES) May 24, 2026

Alonso y su abandono en Canadá

Fernando Alonso explicó los motivos de su abandono en el GP de Canadá de F1 tras bajarse del coche. «Cuando pararon los McLaren, con la coincidencia de salir con neumáticos blandos y con otros coches en intermedios, yo podía tomar más riesgos que otros no pueden permitirse porque están en los puntos. Pero teníamos este problema en el asiento; en cada vuelta estaba más incómodo y estaba muy lejos de los puntos sin amenaza de lluvia, así que decidimos parar para que dejase de doler», dijo el asturiano en declaraciones que recoge el diario AS.

Aston Martin también quiso confirmar con un mensaje en las redes sociales el motivo por el que Alonso tuvo que abandonar el GP de Canadá. «Fernando se retiró del GP de Canadá debido a un problema con su asiento», confirmó el equipo británico minutos después de que Alonso tuviera que aparcar el coche en boxes antes del final de la carrera por tercera vez en la temporada.

Fernando retired from the Canadian GP due to a problem with his seat.#CanadianGP pic.twitter.com/YcVHTU7oQj — Aston Martin Aramco F1 Team (@AstonMartinF1) May 24, 2026

Fernando Alonso también hizo una valoración de la situación actual con Aston Martin, que es «lo mismo de siempre». «Hacemos buenas salidas, estamos fuera de posición y luego poco a poco vamos hacia atrás. Perdía una posición en cada vuelta, pero luego caes hasta tu posición natural atrás. Esta es la situación y será así hasta el verano. Lo aceptamos y responderemos a las mismas preguntas cada fin de semana», dijo.

«Cada vez que rodamos, hay alguna cosa nueva en el coche, en el motor, en los ajustes, en la caja de cambios… eso se traducirá en tiempo por vuelta. Pero el problema fundamental de tres segundos de falta de ritmo solo se resolverá con potencia en el motor y con el paquete aerodinámico de la segunda parte del año», dejó claro Fernando Alonso durante el fin de semana en Canadá. La próxima prueba para su Aston Martin será dentro de un par de semanas en el GP de Mónaco de Fórmula 1.