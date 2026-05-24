El GP de Canadá del Mundial de F1 en directo: la carrera, en vivo online gratis con Alonso y Sainz
Sigue en directo en OKDIARIO la cobertura minuto a minuto del GP de Canadá con cada adelantamiento vuelta a vuelta de F1
Horario GP de Canadá del Mundial de F1: a qué hora es y dónde ver por TV en directo y en vivo online la carrera
Resultado de la clasificación del GP de Canadá de F1: resumen, parrilla de salida y cómo han quedado Alonso y Sainz
El Mundial de Fórmula 1 2026 continúa su gira americana tras la última cita celebrada en Miami y ahora pone rumbo a uno de los trazados más emblemáticos del calendario: el Circuito Gilles Villeneuve con el GP de Canadá. Kimi Antonelli llega como líder destacado del campeonato y buscará ampliar diferencias al frente de la clasificación general, mientras que Ferrari y McLaren intentarán frenar el dominio de Mercedes en Montreal. Sigue en directo en OKDIARIO la cobertura minuto a minuto del GP de Canadá con cada adelantamiento vuelta a vuelta de F1.
A qué hora es la carrera del GP de Canadá 2026
La carrera principal del GP de Canadá, correspondiente a la quinta cita del Mundial de Fórmula 1 2026, se disputará este domingo 24 de mayo a partir de las 22:00 horas, horario peninsular español. Los pilotos tendrán que completar un total de 70 vueltas al Circuito Gilles Villeneuve, un trazado históricamente propenso a los incidentes, los coches de seguridad y las estrategias cambiantes.
Dónde ver por TV y online el GP de Canadá de Fórmula 1 2026
DAZN continúa siendo la plataforma que posee en exclusiva los derechos televisivos de la Fórmula 1 en España. Todas las sesiones del GP de Canadá 2026, incluyendo entrenamientos libres, clasificaciones, sprint y carrera principal, podrán seguirse en directo a través del canal DAZN F1, disponible dentro de distintas plataformas de televisión de pago.
Dónde escuchar por radio el GP de Canadá
Quienes no puedan seguir el Gran Premio por televisión o internet tendrán la posibilidad de escuchar toda la acción por radio. Emisoras como Cope, Cadena SER, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con Montreal para narrar todo lo que suceda durante este intenso fin de semana de Fórmula 1.
Cómo es el Circuito Gilles Villeneuve
El Circuito Gilles Villeneuve, situado en Montreal, será el escenario de este GP de Canadá 2026. El trazado debutó en la Fórmula 1 en 1978 y es uno de los circuitos más icónicos del campeonato por su combinación de largas rectas y fuertes frenadas.
La pista tiene una longitud de 4,361 kilómetros y cuenta con 13 curvas. La carrera del domingo se disputará a 70 vueltas. Además, el circuito canadiense alberga uno de los puntos más famosos del calendario: el conocido “Muro de los Campeones”. La vuelta rápida histórica en carrera sigue perteneciendo a Valtteri Bottas, que en 2019 marcó un tiempo de 1:13.078.
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¡Se pone Russell primero!
Vaya pelea entre los Mercedes que por poco no les sale caro. Russell adelanta y Antonelli casi se lo come, se va por la chicán.
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Antonelli lidera
Entró Norris y cayó posiciones. Lidera ahora Antonelli, con Russell justo detrás. Fernando Alonso es undécimo mientras que Sainz es decimoctavo.
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¡Norris se pone primero!
Aprovecha sus medios Norris para adelantar a los dos Mercedes. Russell cae a la tercera plaza. Fernando Alonso va ya el duodécimo, siete adelantamientos.
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¡Comienza el GP de Canadá!
Arranca el Gran Premio de Canadá en el Circuito Gilles Villeneuve. Tras una salida en falso y reinicio de vuelta de formación, comienza la pelea de Fórmula 1.
Todo listo en el Gilles Villeneuve
Llueve levemente en el Circuito Gilles Villeneuve a cinco minutos para que se ponga en verde el semáforo.
Canal y dónde ver por television la carrera de Fórmula 1 del GP de Canadá
Este GP de Canadá se puede ver en directo en exclusiva a través del canal Dazn F1, de Dazn.
Horario del GP de Canadá de F1
En apenas 20 minutos comenzará el GP de Canadá de F1, fijada a las 22:00 hora española. Está todo listo en en el Circuito Gilles Villeneuve donde amenaza la lluvia…
Dónde ver gratis el GP de Canadá online
El medio de comunicación que adquirió los derechos televisivos para emitir en nuestro país en exclusiva todo lo que suceda a lo largo del Mundial de Fórmula 1 2026 fue Dazn. Este GP de Canadá se podrán ver en directo por televisión a través del canal Dazn F1, que se encuentra en diferentes plataformas.
A qué hora empieza la carrera del GP de Canadá
El GP de Canadá comenzará en España a las 22:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y los pilotos tendrán que dar un total de 70 vueltas al trazado canadiense.
Parrilla de salida
Así quedó la parrilla de salida del GP de Canadá tras las clasificación de ayer:
- George Russell (Mercedes)
- Andrea Kimi Antonelli (Mercedes)
- Lando Norris (McLaren)
- Oscar Piastri (McLaren)
- Lewis Hamilton (Ferrari)
- Max Verstappen (Red Bull)
- Isack Hadjar (Red Bull)
- Charles Leclerc (Ferrari)
- Arvid Lindblad (Racing Bulls)
- Franco Colapinto (Alpine)
- Nico Hülkenberg (Audi)
- Liam Lawson (Racing Bulls)
- Gabriel Bortoleto (Audi)
- Pierre Gasly (Alpine)
- Carlos Sainz (Williams)
- Oliver Bearman (Haas)
- Esteban Ocon (Haas)
- Alexander Albon (Williams)
- Fernando Alonso (Aston Martin)
- Sergio Pérez (Cadillac)
- Valtteri Bottas (Cadillac)
- Lance Stroll
¡Buenas noches!
¡Bienvenidos! El Mundial de Fórmula 1 2026 sigue su camino esta noche con uno de los grandes circuitos, el Gilles Villeneuve, con el GP de Canadá de F1. Los dos Mercedes siguen liderando y saldrán desde la primera línea. Russell le arrebató la pole a Antonelli, líder del Mundial, por lo que partirá con ventaja.
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Así están las diez primera posiciones