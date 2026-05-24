El GP de Canadá del Mundial de F1 en directo: la carrera, en vivo online gratis con Alonso y Sainz

El Mundial de Fórmula 1 2026 continúa su gira americana tras la última cita celebrada en Miami y ahora pone rumbo a uno de los trazados más emblemáticos del calendario: el Circuito Gilles Villeneuve con el GP de Canadá. Kimi Antonelli llega como líder destacado del campeonato y buscará ampliar diferencias al frente de la clasificación general, mientras que Ferrari y McLaren intentarán frenar el dominio de Mercedes en Montreal. Sigue en directo en OKDIARIO la cobertura minuto a minuto del GP de Canadá con cada adelantamiento vuelta a vuelta de F1.

A qué hora es la carrera del GP de Canadá 2026

La carrera principal del GP de Canadá, correspondiente a la quinta cita del Mundial de Fórmula 1 2026, se disputará este domingo 24 de mayo a partir de las 22:00 horas, horario peninsular español. Los pilotos tendrán que completar un total de 70 vueltas al Circuito Gilles Villeneuve, un trazado históricamente propenso a los incidentes, los coches de seguridad y las estrategias cambiantes.

Dónde ver por TV y online el GP de Canadá de Fórmula 1 2026

DAZN continúa siendo la plataforma que posee en exclusiva los derechos televisivos de la Fórmula 1 en España. Todas las sesiones del GP de Canadá 2026, incluyendo entrenamientos libres, clasificaciones, sprint y carrera principal, podrán seguirse en directo a través del canal DAZN F1, disponible dentro de distintas plataformas de televisión de pago.

Dónde escuchar por radio el GP de Canadá

Quienes no puedan seguir el Gran Premio por televisión o internet tendrán la posibilidad de escuchar toda la acción por radio. Emisoras como Cope, Cadena SER, Onda Cero, Radio Marca o RNE conectarán con Montreal para narrar todo lo que suceda durante este intenso fin de semana de Fórmula 1.

Cómo es el Circuito Gilles Villeneuve

El Circuito Gilles Villeneuve, situado en Montreal, será el escenario de este GP de Canadá 2026. El trazado debutó en la Fórmula 1 en 1978 y es uno de los circuitos más icónicos del campeonato por su combinación de largas rectas y fuertes frenadas.

La pista tiene una longitud de 4,361 kilómetros y cuenta con 13 curvas. La carrera del domingo se disputará a 70 vueltas. Además, el circuito canadiense alberga uno de los puntos más famosos del calendario: el conocido “Muro de los Campeones”. La vuelta rápida histórica en carrera sigue perteneciendo a Valtteri Bottas, que en 2019 marcó un tiempo de 1:13.078.