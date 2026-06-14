Merino: «Tenemos un grupo espectacular y eso marca la diferencia»

Mikel Merino compareció ante los medios de comunicación en Atlanta en la víspera del debut de España en el Mundial frente a Cabo Verde. El centrocampista transmitió confianza, tranquilidad y mucha ilusión por el inicio del torneo.

«Estoy muy bien, con ganas y contento. Con ilusión, como todos mis compañeros, por empezar este gran torneo. Mi pie está bien, con confianza y con ritmo», aseguró.

Cuestionado por el cartel de favorita con el que llega España a Estados Unidos, Merino explicó que la confianza nace del trabajo realizado durante los últimos años. «La confianza que tenemos es en nosotros mismos. Lo hemos demostrado en muchos partidos seguidos, en la Eurocopa y en la Liga de Naciones. Tenemos un grupo espectacular y en torneos como estos eso marca la diferencia. Confiamos unos en otros y eso se nota».

Sobre la importancia del estreno ante Cabo Verde, el navarro pidió máxima concentración. «Lo importante es centrarnos en nosotros mismos y en lo que tenemos que hacer bien. Hay que afrontar el partido con seriedad y buena actitud. Es importante empezar con buen pie un torneo como este, aunque no marque el camino. Sabemos de lo que somos capaces, pero será un rival que nos lo pondrá muy difícil».

Merino también elogió al conjunto africano. «Viene de una buena racha contra rivales de mucho nivel y en este torneo no te puedes relajar con nadie. Es un equipo que quiere jugar, que es valiente y que va a por los rivales».

Respecto al debate de la portería, rebajó cualquier polémica. «No hablamos mucho de eso. Juegue quien juegue, la portería va a estar muy bien protegida. Llevamos meses escuchando el debate, pero nosotros estamos muy tranquilos. Son tres porteros de un nivel espectacular y será el míster quien decida».

Además, destacó el gran ambiente que existe dentro del grupo. «La gente está muy motivada. Hemos hecho una preparación física muy buena, pero en este tipo de torneos también es muy importante cómo te encuentres mentalmente».

Por último, habló de su evolución y de la posibilidad de actuar como delantero. «Insisto mucho en el remate de cabeza e intento mejorar esa faceta. En el Arsenal he trabajado mucho para poder ayudar ahí si el míster me lo pide». También echó la vista atrás: «Siempre he sido de soñar en grande. He cambiado mucho desde Newcastle, tengo menos pelo y alguna arruga más», bromeó. «Pero sobre todo tengo mucha experiencia y estoy muy orgulloso de poder jugar un Mundial».