El calor está marcando la estancia de muchas selecciones en este Mundial 2026. Una de las afectadas es España. Aunque no se enfrenta a temperaturas extremas en Chattanooga, sí que tiene que lidiar con un bochorno constante provocado por la elevada humedad. Aunque los de Luis de la Fuente tienen la manera de combatirlo. El método surge de la manera de sofocar el horno en el que se convierte un Fórmula 1 durante un Gran Premio y llega de la mano de Adidas.

Se trata de un sistema de refrigeración que se desarrolló por la marca alemana con una tecnología que en principio iba destinada a combatir el calor que sufren los pilotos del equipo Mercedes-AMG Petronas de Fórmula 1. El cockpit del monoplaza alcanza temperaturas peligrosas durante la celebración de una carrera, superando los 60 ºC. Ahí nació el chaleco refrigerante, una de las tres prendas que aparecen en este Mundial para los futbolistas, aunque en este caso se ha incorporado una cremallera para hacer más sencillo su uso.

Esta innovadora tecnología de alto rendimiento se llama Climacool System y ha sido pensada para que las selecciones a las que viste la firma de las tres rayas puedan combatir las altas temperaturas que se dan en varias de las sedes de este Mundial. Sobre todo, las de la costa este de Estados Unidos, así como las de interior y las ciudades mexicanas que albergan partidos y sirven de hogar para muchos de los 48 equipos presentes en este campeonato.

España es una de las selecciones que la usará para combatir el calor en Chattanooga. Las altas temperaturas y la humedad que hay en la ciudad en la que la Selección ha establecido su campamento base en Estados Unidos se han convertido en uno de los principales enemigos para los de Luis de la Fuente. Por ello, tanto en los entrenamientos, como cuando se desplacen a jugar sus partidos en Atlanta, contra Cabo Verde y Arabia Saudí, y Guadalajara, donde cerrarán la fase de grupos frente a Uruguay, las tres prendas que ha desarrollado Adidas serán un gran aliado.

Reduce notablemente la temperatura de la piel

La prenda con la que es más habitual verles es el chaleco refrigerante. Contiene un gel especializado que se congela previamente y que, una vez puesto, transfiere esas propiedades refrigerantes al torso, abdomen y espalda. Es la medida más efectiva contra el calor, aunque no es un producto de rendimiento diseñado para llevarse durante el partido, aunque los futbolistas que estén en el banquillo sí que pueden utilizarlo.

A eso se une la chaqueta aislante. Cuenta con unas propiedades herméticas que duplica el beneficio de refrigeración del chaleco. De forma conjunta, la temperatura corporal puede descender hasta medio grado, mientras que la de la piel baja hasta 13 ºC. De esta manera, los futbolistas de Luis de la Fuente pueden mantenerse relativamente frescos ante las condiciones climatológicas a las que se están enfrentando.

Por último, aparece el cubrebotas refrigerante. Este artículo permite a los futbolistas reducir la temperatura del pie hasta en dos grados en apenas siete minutos. Como el chaleco, cuenta con un gel refrigerante que combate el calor y la inflamación de los pies. Al colocarse sobre las botas y no directamente sobre la piel, no compromete la sensibilidad de la zona de cara al partido y les permite, además, reducir la sensación de calor en todo el cuerpo.

Con este equipamiento, España podrá mitigar en cierta manera el asfixiante calor que marcará buena parte de este Mundial. Las altas temperaturas y la humedad se han convertido en uno de los problemas de este inicio del campeonato, pero nuestros internacionales tienen a su disposición las mejores técnicas desarrolladas en este campo para poder combatirlas sin que su rendimiento sobre el césped se vea mermado.