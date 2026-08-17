Los electricistas expertos coinciden: «Muy pocos se preocupan por la seguridad eléctrica de su vivienda»

Salvador Orellana, especialista en instalaciones fotovoltaicas y fundador de una empresa solar en España, ha publicado un vídeo en TikTok de una realidad con la que se encuentra prácticamente a diario: muchas personas destinan grandes cantidades de dinero a amueblar su casa o a elegir los mejores electrodomésticos, pero apenas prestan atención a la instalación eléctrica.

«Mucha gente se preocupa por el sofá, la cocina o la televisión de última generación, pero muy pocos se preocupan por la seguridad eléctrica de su vivienda», explica. Y continúa: «No paro de ver viviendas a diario, sin protección diferencial y sin una toma de tierra correcta».

La importancia de revisar el cuadro eléctrico de la vivienda

#electricidad #cuadroelectrico #cuadroeléctrico #incendio ♬ High Energy Hustle – Ausku Studio @salva.pv 🔥 UN SIMPLE MAL CONTACTO PUEDE ACABAR INCENDIANDO TODA UNA VIVIENDA. Este cuadro eléctrico llegó después de un incendio. Y, por suerte, esta historia terminó solo con daños materiales. Al desmontarlo apareció el verdadero problema: un puente de manguera mal instalado en el interruptor general (IGA). Un mal contacto, sin punteras, con el aislamiento aplastado… y el resultado ya lo estás viendo. ⚠️ Esto no es mala suerte. Esto es una instalación mal ejecutada. En esta reforma hemos: ✅ Sustituido toda la parte dañada. ✅ Cambiado las líneas afectadas por el calor. ✅ Instalado una nueva envolvente Hager Golf. ✅ Incorporado un cuadro de electrificación elevada con dos diferenciales y distribuidor. ✅ Utilizado peines de distribución independientes. ✅ Colocado punteras correctamente dimensionadas y reapretado todas las conexiones. ✅ Identificado todos los circuitos para que el cliente sepa exactamente qué protege cada magnetotérmico. Muchos piensan que un cuadro eléctrico “si funciona, está bien”. La realidad es que un cuadro puede estar funcionando perfectamente… hasta el día que deja de hacerlo y provoca un incendio. 💬 ¿Cuándo fue la última vez que revisaste el apriete de tu cuadro eléctrico? Te leo en comentarios. ⚡ Comparte este vídeo. Puede evitar un incendio en otra vivienda. #electricista

El electricista pone como ejemplo el dinero que habitualmente se destina a elementos elementos decorativos frente al que se invierte en seguridad. «Si nos gastamos 3.000 euros sin problema en un sofá de decoración, mucho más tenemos que invertir en la seguridad eléctrica de nuestra vivienda». Por ello, recomienda no aplazar las revisiones y recurrir siempre a profesionales cualificados.

Asimismo, critica determinadas prácticas que, según denuncia, todavía realizan algunos profesionales del sector. «Son cómplices de este tipo de accidentes», afirma, y recuerda que un diferencial de tipo A y 30 miliamperios puede costar entre 60 y 70 euros. Una cantidad que, en su opinión, resulta pequeña cuando se compara con la importancia de contar con una instalación eléctrica correctamente protegida.

Una fuente de problemas

Los elementos del cuadro eléctrico están diseñados para proteger tanto a las personas como a los aparatos frente a posibles riesgos eléctricos. Sin embargo, estos dispositivos pueden dejar de funcionar correctamente con el paso del tiempo, debido a una avería, a diferentes alteraciones que hayan reducido su vida útil o, simplemente, porque han llegado al final de su vida útil. Teniendo esto en cuenta, es esencial revisar de forma periódica tanto la instalación eléctrica como el cuadro para detectar posibles problemas, garantizar que los sistemas de protección funcionan correctamente y reducir el riesgo de averías.

Las causas de los cortocircuitos pueden ser muy variadas, aunque entre las más habituales se encuentran los problemas en el aislamiento de los cables, la humedad, el contacto accidental entre conductores pelados o una avería en algún aparato eléctrico. Uno de los casos más frecuentes en el hogar es el cortocircuito en un enchufe, que suele estar relacionado con conexiones defectuosas, cables deteriorados o algún problema en el interior del propio mecanismo.

Saber cómo actuar ante un cortocircuito es fundamental para evitar que la situación empeore y reducir el riesgo de daños personales o materiales:

Desconecta la corriente: baja el interruptor general o el automático del circuito afectado, siempre que puedas hacerlo sin ponerte en peligro. No toques cables pelados: evita cualquier contacto con cables dañados, conexiones expuestas o elementos eléctricos que puedan estar afectados. Aleja los aparatos eléctricos: si es seguro hacerlo, desconecta los dispositivos que puedan estar relacionados con la avería, pero nunca manipules un aparato si existe riesgo de contacto con agua, humo o partes expuestas. Llama a un profesional: si no localizas el origen del problema o la instalación presenta daños, lo más recomendable es contactar con un electricista cualificado para que revise la avería. Ventila la zona: si se ha producido humo u olor a quemado, ventila el espacio y aléjate de la zona afectada.

En definitiva, es fundamental realizar un mantenimiento periódico de los cuadros eléctricos para garantizar su correcto funcionamiento y reducir el riesgo de futuras averías. Estas revisiones deben incluir la comprobación de los distintos componentes y cables, la sustitución de aquellos elementos que estén desgastados o dañados y la limpieza del cuadro. Este tipo de trabajos debe realizarse siempre por personal cualificado.