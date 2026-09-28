La Serie A da otra lección de organización a Tebas al oficializar sus horarios hasta el mes de enero

La Serie A también da una lección a Javier Tebas sobre cómo organizar el torneo y facilitar viajes a sus aficionados. Como ya hiciera la Premier League, en Italia han oficializado su calendario de partidos (fechas y horas exactas) hasta después de Navidad, concretamente lo que queda de primera vuelta, hasta la jornada 19. En España, sin embargo, la Liga de Tebas sigue con su política de anunciar a cuentagotas los horarios de cada jornada.

Hasta ahora, en España sólo se saben los horarios oficiales hasta la décima jornada, en la que hay, entre otras cosas, un Barcelona – Real Madrid en el Camp Nou. Eso será justo dentro de un mes, el 25 de octubre. Ese es el plazo que la liga española da para que sus aficionados se organicen. Y gracias, porque a veces se ha hecho con hasta 11 días de antelación.

Mientras tanto, las otras dos grandes ligas de Europa, con las que compite directamente España, cuidan más a todos los que participan en el espectáculo: aficionados, jugadores, equipos… Todos saben ya cuándo serán los partidos de sus ligas hasta el mes de enero, hasta más allá de Navidad.

La Serie A, que está subiendo mucho en nivel y competitividad (casualmente en la época en la que la selección italiana está hundida), ha anunciado ahora los horarios hasta la 19ª jornada, o, lo que es lo mismo, hasta el 11 de enero. En Italia, como en España, no hay fútbol en fechas navideñas y se parará el fútbol entre el 20 de diciembre y el 2 de enero. Pero ambas jornadas ya están oficializadas.

Por ejemplo, los hinchas italianos saben que un Lazio – Inter (colíderes actualmente en la clasificación de la Serie A) se jugará el 6 de enero a las 20:45 horas. O un Inter de Milán – Juventus, tradicionalmente de los mejores partidos que tienen allí, se disputará el domingo 10 de enero a las 20:45 horas. Y así con todo.

Otra lección a Tebas y su caos organizativo

En España, sin embargo, sólo sabemos las fechas hasta la jornada 10 (la última del mes de octubre) y gracias. De las fechas que son cercanas a la Navidad, ni se esperan todavía. Habrá que esperar al mismo mes de diciembre (o como máximo a noviembre) para saberlas. Y no es porque no se puedan, porque ya la Liga sabe los horarios de los equipos que participan en competiciones europeas y, por tanto, puede cuadrar en función de ello.

Esta previsión y oficializar con mucha antelación los horarios de los partidos también lo hizo la Premier, que tiene horarios hasta el 7 de enero. Se trata de hacer bien las cosas y permitir que los aficionados se puedan organizar. Una lección de Italia e Inglaterra a España, sobre todo a Javier Tebas. Además, tanto la Premier como la Serie A son las ligas con las que compite directamente la Liga, sus rivales más directos y con los que sí tiene que compararse.