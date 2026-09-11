La Premier ya tiene horarios para Navidad cuando en la Liga de Tebas se llegan a dar sólo 12 días antes

La Premier League vuelve a dar una lección -otra más- a la Liga de Javier Tebas. El campeonato inglés ya ha oficializado los horarios de los partidos que habrá en las fechas navideñas, sabiendo ya los aficionados cuándo jugarán sus equipos estos encuentros para los que todavía quedan más de tres meses y medio. Esto contrasta con la pésima organización en la liga española, en la que se han llegado a saber horarios con tan sólo 12 días de antelación.

La diferencia es enorme. La Premier ya ha hecho públicos los horarios de los partidos que se jugarán del 26 de diciembre al jueves 7 de enero. Eso es hacer bien las cosas y permitir que los aficionados se puedan organizar en unas fechas navideñas que siempre animan a poder viajar o ir a los estadios de fútbol.

Por ejemplo, la Premier ya ha confirmado los encuentros que habrá el 26 de diciembre, famoso por ser el Boxing Day. Habrá siete partidos, por el único que hubo la temporada pasada. El 30 de diciembre habrá siete partidos, el 1 de enero uno, el 5 de enero cinco duelos y el día 6, por citar otra fecha, cuatro partidos más. Todos están ya oficializados, con sus fechas y hora.

En cambio, en España no es ya que no se tengan los horarios en esas fechas, sino que no se tienen a veces a tan sólo 12 días del primer partido. Eso pasó, por ejemplo, en esta 5ª jornada que arranca este viernes con un Sevilla – Valencia. Los horarios de la jornada de este fin de semana se conocieron 12 días antes, el 30 de agosto. Un esperpento. Peor fue la cosa en Segunda División, donde los horarios de esta jornada se oficializaron un día después.

Si bien esta poca antelación no es habitual en la Liga de Tebas, porque, por ejemplo, ya sabemos los horarios de la jornada de dentro de un mes, sí que existe un problema en el torneo español, que a menudo saca sus horarios oficiales con poco tiempo previo. Esto provoca una desorganización que especialmente pagan los aficionados, que no pueden organizar con tiempo viajes o planes relacionados con los duelos de la Liga.

Cabe recordar que en España no habrá fútbol desde el lunes 21 de diciembre hasta el domingo 3 de enero. Ese día, ya de 2027, se jugará la jornada 18, jornada en la que habrá varios derbis (Celta – Deportivo, Espanyol – Barcelona, Levante – Valencia, Rayo – Atlético y Real Madrid – Getafe).

La Premier League, como ocurre con otras cosas, da una lección a la Liga de Tebas y ya oficializa sus horarios de esas jornadas navideñas que son especiales. Un ejemplo de organización de la que Tebas podría aprender.