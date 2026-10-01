Las sanciones a las que se expone el Barcelona por el ‘caso Negreira’

El reciente comunicado de UEFA al respecto del caso Negreira vuelve a poner sobre la mesa que el FC Barcelona sea sancionado por sus pagos al ex vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA). El castigo deportivo está prácticamente descartado a nivel nacional, ya que prescribió de acuerdo con la Ley del Deporte, pero el organismo rector del fútbol europeo sí tiene potestad para castigar al club blaugrana.

El Real Madrid persigue que se aplique la justicia deportiva contra el Barça, la que no pudo aplicarse por parte de las instituciones españoles. UEFA ya abrió un expediente con motivo del destape del caso Negreira, al que ahora suma la nueva documentación aportada por el club madrileño. E

l artículo cuatro del reglamento disciplinario de la UEFA abre una puerta a que el Barcelona sea sancionado por sus pagos ininterrumpidos a José María Enríquez Negreira, entonces número dos del arbitraje español, entre 2001 y 2018. Durante 17 años, el Barça pagó un total de 8,4 millones de euros al ex vicepresidente del CTA.

El posible castigo para el club blaugrana en el plano continental se ampararía en el artículo 4 del reglamento disciplinario de la UEFA. El citado artículo señala que, si la UEFA concluye que «un club ha estado directa y/o indirectamente involucrado en cualquier actividad dirigida a arreglar o influir en el resultado de un partido a nivel nacional o internacional, la UEFA declarará que dicho club no podrá participar en la competición». Esta suspensión sería eficaz durante una temporada.

Por tanto, la UEFA no necesita estar amparada por una sentencia judicial si se demuestra que los pagos del FC Barcelona a Enríquez Negreira influyeron en las designaciones arbitrales o en las actuaciones de los colegiados. De hecho, el mismo artículo destaca que, a la hora de tomar sancionar, «la UEFA puede confiar, pero no está obligada por una decisión de un organismo deportivo nacional o internacional, tribunal arbitral o un tribunal estatal».

La lentitud del proceso en la justicia española ha provocado que, por el momento, el FC Barcelona no pueda ser sancionado. Una circunstancia que no inhibe a la UEFA de la capacidad de poder expulsar al Barça de la Champions League -o la competición continental que dispute- durante una temporada.

El Barça contradice el reglamento de la UEFA

El expediente que abrió el organismo dirigido por Aleksander Ceferin al FC Barcelona, aún no se ha cerrado. Por ello, una condena de la justicia española al club culé sí podría conllevar una mayor sanción en el plano europeo para el Barça. Sin embargo, en su primera reacción a los comunicados de Real Madrid y UEFA, el FC Barcelona ha señalado que el organismo europeo sólo podría imponer una sanción amparándose en la justicia española.

El club catalán ha señalado que, el expediente abierto por la UEFA en 2023 «está sujeto a lo que se decida en el procedimiento penal que se está tramitando en España y continuará estando en él». Una posición que contrasta con lo que indica el artículo 4 del reglamento disciplinario de UEFA, que matiza que no está obligada por la decisión de otros tribunales o autoridades deportivas.