Este es el thriller que hay que releer en 2026: «Prácticamente terminé el libro en un día, entiendo por qué tiene tanto éxito»

Volver a leer un thriller en 2026 puede ser una forma distinta de enfrentarse al suspenso: ya no importa únicamente descubrir quién está detrás del misterio, sino observar cómo se construyen las pistas, qué detalles adquieren un nuevo significado y cómo el autor consigue engañar al lector. Entre las propuestas de Riley Sager destaca “El único que queda”, una novela que combina secretos familiares, una mansión aislada y dos épocas conectadas por un crimen nunca esclarecido. La historia comienza cuando una cuidadora llega a Hope’s End y se encuentra con una superviviente rodeada de rumores, silencios y preguntas sin respuesta.

Publicada como thriller de misterio y suspenso psicológico, El único que queda plantea un escenario perfecto para quienes disfrutan de casas inquietantes y familias marcadas por secretos. En 1929, los padres y la hermana de la familia Hope fueron asesinados en su mansión frente al Atlántico. Lenora, la única superviviente, quedó bajo sospecha, aunque nunca fue condenada. Décadas después, en 1983, Kit McDeere acepta trabajar como cuidadora de esa mujer, ahora gravemente limitada físicamente y sin capacidad para hablar. La situación cambia cuando descubre que Lenora puede comunicarse mediante una máquina de escribir y comienza a relatar su propia versión de aquella noche. Cada confesión abre una nueva pregunta y obliga a reconsiderar lo que parecía evidente. La tensión crece mientras ambas mujeres quedan atrapadas entre las reglas de la mansión y los secretos familiares, y el lector intenta determinar qué parte del relato pertenece realmente a la verdad narrada.

El thriller que hay que releer en 2026

Uno de los atractivos de la novela es su estructura temporal. Riley Sager alterna el presente de 1983 con los acontecimientos relacionados con la tragedia de 1929, de modo que el lector recibe información gradualmente. Cada revelación puede modificar la interpretación de las anteriores y convierte la lectura en una reconstrucción constante de los hechos.

La comunicación entre Lenora y Kit refuerza ese mecanismo. La anciana responde inicialmente a preguntas de sí o no con su única mano sana, hasta que Kit descubre que puede escribir en una máquina de escribir.

A partir de entonces, sus palabras son una fuente de información, pero también de duda. Según Ouest France, los capítulos breves y los finales con preguntas o revelaciones parciales mantienen la tensión y favorecen lectura ágil.

Una mansión que se convierte en personaje

Hope’s End Manor no funciona solo como escenario. La casa, situada al borde de un acantilado frente al océano Atlántico, concentra la atmósfera inquietante. Desde Libros y blogs de Laura destacan el atractivo de estos espacios, capaces de combinar lujo, aislamiento, secretos familiares y amenaza. En la novela, la degradación del edificio acompaña la aparición de nuevas verdades.

Entre los escenarios más frecuentes aparecen pasos nocturnos, manchas de sangre, habitaciones cargadas de recuerdos y una familia aparentemente respetable forman parte de un imaginario reconocible del terror. Sin embargo, Sager utiliza esos elementos para construir un misterio donde las apariencias pueden resultar engañosas.

Kit McDeere y las dudas del pasado

Kit llega a Hope’s End después de una suspensión laboral de seis meses relacionada con la muerte de su anterior paciente. Su reputación está marcada por aquel episodio. Por eso, su encuentro con Lenora establece un paralelismo entre dos mujeres condicionadas por rumores y acontecimientos difíciles de explicar.

La protagonista busca recuperar estabilidad, pero pronto cuestiona las normas de la mansión. Debe llevar uniforme, tiene restricciones para salir y se espera que siga las instrucciones del personal. Su curiosidad aumenta cuando encuentra una forma de comunicarse con Lenora y comienza a investigar los secretos de la familia.

¿Por qué releer un thriller este/n 2026?

El único que queda puede resultar apropiado para una relectura porque el misterio no depende del desenlace. Una vez conocido el final, el lector puede fijarse en las pistas, las omisiones y los detalles que adquieren importancia retrospectiva.

Libros y blogs de Laura señala que un buen misterio se apoya en la coherencia de sus conexiones y en aquellos detalles que pueden captarse o pasar desapercibidos. Desde esa perspectiva, volver a la novela permite observar su construcción con otros ojos y reafirmar por qué se trata de un thriller sumamente recomendable para volver a leer este 2026.

Beneficios de leer

Una publicación del reconocido portal de salud y bienestar WebMD afirma que leer es uno de los relajantes naturales más eficientes. En sus pruebas, los médicos concluyeron que quienes leen en la cama antes de conciliar el sueño reducen su nivel de estrés.

Siendo uno de los principales condicionantes que existen para descansar como es aconsejable, se recomienda intentar llevarse un libro a la cama todas las noches. Los ensayos demuestran que esa conducta reduce el estrés en hasta un 21%.