Un nacimiento inesperado y un misterio que resolver: un libro que se lee en una tarde y que no deja indiferente

Esta semana, en Recomendaciones literarias de COOL, os proponemos un libro muy breve, pero de esos que no se olvidan. Una historia coral sobre un acontecimiento sorprendente, contada por múltiples voces y con una estructura original y desafiante. Una novela que se lee en una tarde y que nos hace reflexionar sobre el amor, la culpa y los secretos. Una joya.

‘Caída de las nubes’ de Violaine Bérot

SINOPSIS OFICIAL: Baptiste y Marion llevan una vida feliz y tranquila con sus cabras a las afueras de un pequeño pueblo en la montaña. Una noche de invierno, Marion sufre fuertes dolores y, para asombro de ambos, da a luz en el baño de casa.Este es el punto de partida de Caída de las nubes, un relato coral que combina múltiples puntos de vista sobre la llegada de este bebé inesperado que pondrá en cuestión todo lo que los personajes creían saber y que explora el conflicto íntimo entre el instinto maternal y las consecuencias de un hecho traumático. Bérot vuelve a hacer gala en este libro de su distintivo estilo: una prosa fragmentada, ágil y precisa, casi sin puntos, y con un sugerente formato de lectura que contribuye a hacer del libro un original juego que implica también al lector.

OPINIÓN: Una de mis mejores lecturas del 2025 fue Como bestias, el relato rural con ecos de Frankenstein con el que Violaine Bérot desembarcó en España. Como en aquella, la autora utiliza el relato fragmentado por múltiples voces. En esta ocasión, la autora propone (como en Rayuela de Cortázar) una forma de leer el libro a través de los testimonios (que van acompañados por números). Yo lo leí a la manera tradicional y no me arrepiento.

La historia es rápida, sorprendente y rezuma una humanidad impresionante. Una obra imprescindible para regalar y regalarse. La lees en un par de horas, pero se queda contigo.