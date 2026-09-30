La gran declaración de amor de Bisbal a su mujer en ‘El Hormiguero’: «Para calmarme me abrazo a ella»

La música ha tomado el relevo este miércoles 30 de septiembre en El Hormiguero con el regreso de David Bisbal, invitado habitual del programa. El almeriense ha presentado Eternos, su nuevo disco de versiones, un homenaje a los grandes nombres de la canción melódica romántica de los años 60, 70 y 80, que se publica el 2 de octubre e incluye clásicos como Vivir así es morir de amor (Camilo Sesto), Quijote (Julio Iglesias) o Qué sabe nadie (Raphael).

Esta vez, Pablo Motos ha querido saber si, al sacar un disco con música de los 70 y 80, su gira va a ser más clásica. Sin embargo, el artista no ha tardado en dejar claro que pretende ser el mismo terremoto de siempre sobre el escenario.

El almeriense ha asegurado que incluso ha pedido unos pantalones de traje elásticos para poder realizar sus pasos míticos como la vuelta o la patada. «El paradito nunca voy a ser», ha dicho el cantante, además de mostrar los pantalones vaqueros que llevaba hechos para él y elásticos.

Pablo Motos le ha preguntado a Bisbal si estaba nervioso ante su nuevo lanzamiento discográfico y qué es lo que le diría la mujer del cantante, Rosanna Zanetti si le preguntara por ello: «Yo creo que te diría que estoy preocupado todo el rato, que soy hipocondríaco, que estoy preocupado por cómo lo voy a hacer en el concierto…», ha contestado el almeriense.

Bisbal ha confesado, a modo de carta de amor a su esposa, qué es lo que hace cuando está nervioso: «En este caso, yo lo que hago para calmarme es abrazarme a ella. Todo el rato. Por la noche me pongo así, a su lado, y le digo lo que me preocupa. Y nos vamos escuchando juntos. Algunos dirán que es empalagoso, pero así somos».

Y sobre su nuevo disco, el cantante ha confesado que: «No estoy preocupado por lo que vaya a suceder, ni mucho menos. Nosotros sabemos que hemos hecho un disco muy bonito y muy especial (…) Eternos es un paréntesis que hago en el pop actual para homenajear a la que yo considero que es la mejor época del pop romántico en castellano, que fueron los setenta y los ochenta. (,,,) He decidido aprender de los más grandes».