‘El Hormiguero’ aprovecha la visita de Bisbal para desvelar el gran secreto del primer ‘OT’: «Había un preservativo colgado en una viga»

Este miércoles 30 de septiembre, David Bisbal ha acudido a El Hormiguero de Antena 3 para presentar su último disco, Eternos, un homenaje a las canciones españolas más importantes de las últimas décadas. Durante la entrevista, Jorge Salvador, productor del programa, ha confesado algo que vio en la academia de la primera edición de Operación Triunfo, talent show en el que Bisbal se dio a conocer en 2001.

Preservativos en ‘OT’

«Yo, a Jorge Salvador, le conozco desde hace muchísimo tiempo, cuando hacía Crónicas Marcianas», ha dicho Bisbal en su nueva visita a El Hormiguero. El productor ha recordado que Bisbal fue el segundo invitado de la historia del programa presentado por Pablo Motos.

Pero, además, Salvador, presente en el plató de Antena 3 confesó haber estado en la Academia de Música del primer Operación Triunfo, el programa que dio a conocer a Bisbal y donde tuvo una relación sentimental con su compañera Chenoa.

Yo entré en la primera casa de OT con (Jarvie) Sardá, (Carlos) Latre y Boris (Izaguirre) y vimos cosas muy curiosas. Lo puedo decir porque eso lo enseñamos. Había preservativos», ha dicho Salvador en directo. Ante la exclamación del público, el productor ha puntualizado: «Es que había un preservativo colgado en una viga. Alguien lo había usado y ahí lo había dejado».

Es que hay gente que es menos clásica que tú, le ha dicho Pablo Motos a Joger Salvador. Ante esto, David Bisbal se ha limitado a decir: «Yo no lo recuerdo».

Bisbal sobre su nuevo disco: «El paradito nunca voy a ser»

Por otro lado, Pablo Motos ha querido saber si, al sacar un disco con música de los 70 y 80, su gira va a ser más clásica. Sin embargo, el artista no ha tardado en dejar claro que pretende ser el mismo terremoto de siempre sobre el escenario.

El almeriense ha asegurado que incluso ha pedido unos pantalones de traje elásticos para poder realizar sus pasos míticos como la vuelta o la patada. «El paradito nunca voy a ser», ha dicho el cantante, además de mostrar los pantalones vaqueros que llevaba hechos para él y elásticos.