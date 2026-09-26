Así es el nuevo viajero inteligente: ocho claves para viajar más y preocuparse menos

Viajar más ya no significa necesariamente recorrer más kilómetros. También puede significar perder menos tiempo, evitar imprevistos y dedicar la energía a lo que realmente importa: disfrutar del destino. Con motivo del Día Mundial del Turismo, que se celebra el próximo 27 de septiembre, la Guía del Viajero Inteligente, creada por Civitatis, radiografía los nuevos hábitos que están transformando la experiencia de viajar y que dibujan un perfil cada vez más habitual: el del Smart Traveller.

Un viajero que se apoya en la tecnología, pero no quiere estar pendiente de ella; que planifica con antelación aquello que merece la pena asegurar, pero mantiene espacio para disfrutar del destino; y que entiende la comodidad no como un extra, sino como parte de la propia experiencia. El cambio responde también a una nueva concepción del lujo en los viajes. Frente a los itinerarios maratonianos o la necesidad de acumular destinos, gana terreno una forma de viajar en la que el tiempo, la tranquilidad y la ausencia de fricciones adquieren cada vez más valor.

Claves del nuevo viajero inteligente

Conectado desde el primer minuto. Buscar desesperadamente una red Wi-Fi al aterrizar o depender del roaming empieza a formar parte del pasado. Soluciones como las eSIM permiten llegar al destino con conexión móvil disponible desde el primer momento y acceder inmediatamente a mapas, traductores, aplicaciones de transporte o reservas. La tecnología pasa así a un segundo plano: está presente cuando se necesita, pero sin convertirse en una preocupación más durante el viaje. Pagos sin fronteras. También cambia la forma de gestionar el dinero fuera de casa. Las tarjetas multidivisa y las billeteras digitales permiten reducir la dependencia del efectivo y simplificar los pagos durante el viaje. Para el nuevo viajero, tener controlados los gastos y evitar gestiones innecesarias al cambiar de país forma parte también de una experiencia más cómoda y eficiente. El viaje empieza en el aeropuerto. El aeropuerto deja de entenderse únicamente como un lugar de paso. Especialmente en viajes largos o con escalas, los espacios destinados al descanso, el trabajo o la desconexión cobran protagonismo. Las salas VIP, con zonas tranquilas, conectividad, restauración o duchas, permiten convertir los tiempos de espera en parte de la experiencia, especialmente cuando el objetivo es llegar al destino descansado y preparado para disfrutar. Menos incertidumbre al llegar al destino. Hay decisiones que merece la pena dejar resueltas antes de despegar. Una de ellas es cómo llegar desde el aeropuerto hasta el alojamiento. Reservar previamente un traslado permite conocer de antemano cómo será esa primera toma de contacto con el destino, evitando búsquedas de última hora, barreras lingüísticas o incertidumbre en torno al precio. El objetivo es sencillo: aterrizar y empezar a disfrutar. Equipaje controlado y batería siempre disponible. El viajero inteligente también ha incorporado pequeños aliados tecnológicos a su equipaje. Dispositivos de localización como AirTags o SmartTags permiten tener las maletas controladas durante los desplazamientos, mientras que las baterías externas se han convertido prácticamente en un imprescindible. A ello se suma una forma cada vez más práctica de preparar la maleta, con prendas versátiles y equipajes más compactos que facilitan los desplazamientos. La documentación, también en la nube. Pasaporte, visados, reservas, seguros o documentación del viaje tienen ya su réplica digital. Guardar copias en espacios seguros y mantener determinados documentos accesibles incluso sin conexión permite reaccionar con mayor rapidez ante una pérdida, una incidencia o cualquier otro imprevisto lejos de casa. Improvisar sí, pero no con lo imprescindible. La espontaneidad sigue formando parte del viaje, pero el nuevo viajero distingue entre aquello que puede decidir sobre la marcha y aquello que conviene dejar reservado. Entradas a monumentos, visitas guiadas o experiencias especialmente demandadas son algunas de las actividades que cada vez tiene más sentido asegurar con antelación. De esta manera, se evitan colas, problemas de disponibilidad y tiempo perdido una vez en destino. La inteligencia artificial entra de lleno en la planificación. La inteligencia artificial está transformando también uno de los momentos tradicionalmente más laboriosos del viaje: su organización. Asistentes como Chat GPT o Claude permiten plantear rutas, resolver dudas sobre el destino o construir itinerarios en cuestión de segundos. El siguiente paso es reducir todavía más la distancia entre inspiración y reserva, integrando en el propio proceso de planificación la posibilidad de consultar y contratar servicios para el viaje.

Civitatis avanza precisamente en esa dirección, conectando su oferta con estos nuevos entornos para facilitar que el viajero pueda pasar de diseñar su ruta a reservar las experiencias que formarán parte de ella de una manera cada vez más sencilla.