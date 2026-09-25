Sergi Sala, artista: «La IA puede llegar a reemplazar al artista, pero difícilmente podrá transmitir una emoción»

El arte no tiene límites. Aunque la concepción tradicional de una obra nos lleve al óleo, al lienzo y al olor de la pintura, artistas como Sergi Sala rompen con esa idea para explorar una dimensión en la que la geometría, la luz, el color y la tecnología se convierten en una experiencia.

Frente a sus obras, la mirada se detiene y poco a poco encuentra un espacio de calma, curiosidad o incluso inquietud. La precisión de las líneas, las formas geométricas y los patrones estructurados introducen una sensación de orden y equilibrio que contrasta con el movimiento del entorno. A partir de ahí, cada espectador completa la experiencia desde su propia percepción.

Es precisamente esa experiencia personal la que Sala busca provocar. Del 24 de septiembre al 24 de octubre, el artista lleva «Light Codes» al lobby del Thompson Madrid, donde tres obras de gran formato conviven con la arquitectura y el ritmo cotidiano del hotel.

Pero detrás de esta particular manera de entender el arte existe también una historia personal. Sala se define como una persona neurodivergente y explica que el arte se convirtió en una herramienta para comprender mejor su propia forma de percibir, relacionarse y enfrentarse al mundo.

«El arte fue el vehículo por el cual yo me pude transformar y expresarme de mejor forma»

Para Sergi Sala, el arte no llegó únicamente como una forma de expresión, sino también como una herramienta para comprenderse a sí mismo. El artista se define como una persona neurodivergente y explica que durante su infancia y adolescencia tuvo dificultades para encajar en determinados entornos.

Su proceso comenzó a cambiar cuando conoció a profesionales que le ayudaron a comprender mejor lo que le ocurría y le proporcionaron herramientas para trabajar en ello. A partir de ahí, comenzó a exponerse a nuevos entornos y experiencias como viajar, salir de su ciudad y de su zona de confort. Enfrentarse a situaciones diferentes le permitió, según explica, trabajar su capacidad de adaptación.

El arte terminó convirtiéndose en una pieza fundamental de ese proceso. Para Sala, sus obras son hoy una forma de mirar hacia atrás y reconocer su propia evolución. Si antes necesitaba tener perfectamente estructurados los diferentes pasos de cualquier situación, ahora asegura sentirse más cómodo ante los cambios y la incertidumbre.

«La geometría fue el vehículo por el que pasé de cómo pensaba antes a cómo pienso ahora»

La geometría ocupa un lugar central en la obra de Sergi Sala, pero no únicamente desde una perspectiva estética. Para el artista también representa una manera de entender su propia transformación.

Su relación con la tecnología comenzó, además, antes de dedicarse plenamente a este lenguaje artístico. Como diseñador, Sala ya trabajaba en el ámbito digital y utilizaba diferentes programas como parte de su actividad profesional. Fueron esas mismas herramientas las que trasladó posteriormente a su creación artística.

Sin embargo, llegó un momento en el que consideró que sus obras necesitaban abandonar la pantalla y adquirir una presencia física. Quería que las piezas tuvieran mayor fuerza y que el espectador pudiera vivirlas de una manera más envolvente.

Su trabajo se sitúa así en un punto intermedio entre lo digital y lo físico, entre la geometría, la tecnología y la percepción.

Y es precisamente esa relación con la tecnología la que conduce a una de las preguntas más actuales para cualquier creador: qué ocurrirá con el artista en un momento en el que la inteligencia artificial es capaz de generar imágenes cada vez más sofisticadas.

«La IA puede llegar a reemplazar al artista, pero difícilmente podrá transmitir una emoción»

Sala no descarta que la inteligencia artificial pueda llegar a reemplazar al artista en determinados ámbitos. Considera que cualquier desarrollo tecnológico puede utilizarse con fines positivos o negativos y que su impacto dependerá de cómo las personas aprendan a utilizarlo.

En el terreno artístico, contempla la posibilidad de que la IA se convierta en una nueva forma de creación capaz de convivir con el arte tradicional. La incógnita, explica, estará en determinar cómo evolucionará esa convivencia.

Su principal duda tiene que ver con la emoción.

Para Sala, una obra artística no consiste únicamente en producir una imagen. También implica transformar aquello que una persona siente y percibe en algo visible. Esa capacidad de convertir una experiencia interna en una manifestación artística es, a su juicio, uno de los elementos que todavía diferencia la creación humana de la inteligencia artificial.

No descarta que la tecnología pueda llegar a superar esa frontera algún día. Pero considera que, por el momento, el arte generado mediante IA y el arte creado desde la experiencia humana representan dos formas diferentes de creación que pueden convivir.

«Las obras son espejos»

Sala tampoco pretende que sus obras tengan una única interpretación. Al contrario, considera que cada espectador puede encontrar algo diferente cuando se sitúa frente a ellas.

Primero fueron un espejo para él, explica, porque reflejan parte de su propia evolución. Ahora también pueden convertirse en un espejo para quien las contempla.

Por eso, considera fundamental concederse el tiempo necesario para mirar. Una persona puede sentir calma, otra inquietud y otra simplemente curiosidad. La obra no tiene por qué provocar lo mismo en todos.