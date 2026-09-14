El plan para hacer en Madrid este fin de semana: literatura romántica, firmas de libros y mucho amor en Príncipe Pío

Si este fin de semana te apetece hacer algo distinto, Madrid tiene un plan que te puede interesar. Este domingo 20 de septiembre, el Gran Teatro CaixaBank Príncipe Pío se llena de libros, autoras y mucho amor con Somos Infinitos, el festival de literatura romántica más grande que se ha hecho en la capital. Lo organiza Penguin y las entradas están volando, así que si te interesa, no lo dejes para el último momento.

Más de 1.000 personas y seis horas de planazo lector

El festival arranca a las 15:00 h y cerrará sus puertas a las 21:00 h, así que hay tarde para todo, firmas de libros, encuentros con autoras y autores, presentaciones de novedades y un montón de experiencias pensadas para quienes viven la lectura como algo que se comparte, no solo se hace en solitario. Se esperan más de 1.000 personas, y quedan ya muy pocas entradas.

El evento también contará con representación institucional como Marta Rivera de la Cruz, delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, y Núria Cabutí, CEO de Penguin Random House Grupo Editorial.

28 autoras y autores en un mismo escenario

28 firmas reunidas en un solo día. En el cartel están, entre otros, Alexandra Monet, David Olivas, Lucía Cerezo, Eloy Cobera, Alba Zamora, Violeta Julbe, Sara Hernández, Violeta Reed, Zoe P. de Félix, Carlos Azorín, Rebeca Domenech, Rebeca Stones, Alba Seoane, Carla F. Aguilar, Daniel Barbadillo y Mireia Cosano.

Actividades en Somos Infinitos

Penguin Audio montará un espacio para quienes prefieren escuchar sus historias en vez de leerlas, y Cursiva, la escuela de escritura del grupo, abrirá un rincón para quien alguna vez haya soñado con escribir su propio libro. El recorrido se completa con paradas para hidratarse, retocarse el look, tomarse un matcha o un batido, imprimir fotos como recuerdo o incluso hacerse una lectura de tarot exprés, pequeños detalles pensados para que la tarde se disfrute también fuera de la cola de firmas.

Un festival pensado para quienes llevan meses siguiendo a sus autoras favoritas en redes y por fin van a poder ponerles cara. Si eres de los que devora libros románticos o simplemente te apetece un plan diferente para el domingo, esta es tu oportunidad, eso sí, corre a por tu entrada antes de que se agoten.