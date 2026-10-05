Precio de la gasolina hoy 5 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía

Comenzamos una nueva semana y, siendo este el primer lunes de octubre, muchos conductores estarán pendientes del precio de la gasolina. Recordemos que desde este mes se aplica una rebaja de 20 céntimos por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos, dentro de una reducción que continuará de forma progresiva hasta diciembre. Aun así, comparar sigue siendo importante y para ello podemos consultar los datos actualizados del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. Este es el precio de la gasolina hoy 5 de octubre y las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.

Precio de la gasolina hoy 5 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla

En Sevilla estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy lunes:

Gasolina 95

Petroprix . Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.589 €/l .

. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . Plenergy . Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.589 €/l .

. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: . E.S. Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.599 €/l .

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: . Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: . Ronda Norte . Sevilla. Autovía SE-30, Nudo Calonge, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Sevilla. Autovía SE-30, Nudo Calonge, s/n. Precio: . Gasolinera Utrera . Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.599 €/l .

. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: . Petroprix . Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.599 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: . Petrouya . Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.599 €/l .

. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: . EMC Red Power 24 . San José de la Rinconada. Carretera A-8005, km 10,8. Precio: 1.609 €/l .

. San José de la Rinconada. Carretera A-8005, km 10,8. Precio: . Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2, C.C. Almazara Plaza. Precio: 1.609 €/l.

Gasolina 98

Alcampo S.A. . Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.801 €/l .

. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: . Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.849 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: . Shell . Los Palacios y Villafranca. Avenida Parque Norte, s/n. Precio: 1.859 €/l .

. Los Palacios y Villafranca. Avenida Parque Norte, s/n. Precio: . Repsol . Sevilla. Carretera SE-30, Valdezorras, km 0,1. Precio: 1.859 €/l .

. Sevilla. Carretera SE-30, Valdezorras, km 0,1. Precio: . Family Energy . Utrera. Carretera A-376, km 2, C.C. Almazara Plaza. Precio: 1.859 €/l .

. Utrera. Carretera A-376, km 2, C.C. Almazara Plaza. Precio: . Galp . Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.864 €/l .

. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: . Galp . Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.864 €/l .

. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: . Galp . Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.889 €/l .

. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: . Shell . San José de la Rinconada. Carretera A-8005 Sevilla-Los Rosales, km 10. Precio: 1.889 €/l .

. San José de la Rinconada. Carretera A-8005 Sevilla-Los Rosales, km 10. Precio: . La Estación-Agla. Cantillana. Carretera A-8005, km 21,5. Precio: 1.899 €/l.

Diésel

Moeve-Arroceros B.G. . La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.680 €/l .

. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: . E.S. Vistalegre . Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.745 €/l .

. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: . Family Energy . Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.749 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: . Gasolinera Utrera . Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.749 €/l .

. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: . Petroprix . Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.749 €/l .

. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: . Q8 . San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1.759 €/l .

. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: . EMC Red Power 24 . San José de la Rinconada. Carretera A-8005, km 10,8. Precio: 1.759 €/l .

. San José de la Rinconada. Carretera A-8005, km 10,8. Precio: . Canges del Hoyo . Utrera. Carretera A-376, km 22,3. Precio: 1.759 €/l .

. Utrera. Carretera A-376, km 22,3. Precio: . Family Energy . Utrera. Carretera A-376, km 2, C.C. Almazara Plaza. Precio: 1.759 €/l .

. Utrera. Carretera A-376, km 2, C.C. Almazara Plaza. Precio: . Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.759 €/l.

Precio de la gasolina hoy 5 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz

En Cádiz estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy lunes:

Gasolina 95

Shell . El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: 1.629 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: . GM Oil . El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.649 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: . Petroprix . Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.659 €/l .

. Campamento. Calle Real, 56. Precio: . Plenergy . La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.659 €/l .

. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: . Plenergy . Campamento. Avenida Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.659 €/l .

. Campamento. Avenida Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: . Shell . La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.669 €/l .

. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: . Shell . Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19, Polígono Industrial Salinas. Precio: 1.669 €/l .

. Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19, Polígono Industrial Salinas. Precio: . Agla . Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.687 €/l .

. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: . BFuel Campamento . Campamento. Avenida Huelva, 9. Precio: 1.697 €/l .

. Campamento. Avenida Huelva, 9. Precio: . Plenergy. San Roque. Carretera CA-2324, s/n. Precio: 1.717 €/l.

Gasolina 98

Agla . Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.768 €/l .

. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: . ES Coloso . La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.799 €/l .

. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: . Tamoil . Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.849 €/l .

. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: . Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.874 €/l .

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: . ASC Carburantes . Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.879 €/l .

. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: . Shell . El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.879 €/l .

. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: . Shell . Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1.909 €/l .

. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: . Q8 . Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 1.919 €/l .

. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: . Shell . San Roque. Carretera N-340 Cádiz-Málaga, km 124. Precio: 1.929 €/l .

. San Roque. Carretera N-340 Cádiz-Málaga, km 124. Precio: . Shell. Jerez de la Frontera. Carretera A-480, km 25,8. Precio: 1.929 €/l.

Diésel

Suministros Mazo . Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.768 €/l .

. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: . Petroprix . Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.807 €/l .

. Campamento. Calle Real, 56. Precio: . Plenergy . La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.807 €/l .

. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: . Plenergy . Campamento. Avenida Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.807 €/l .

. Campamento. Avenida Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: . Alcampo . Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.811 €/l .

. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: . Shell . El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: 1.819 €/l .

. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: . Shell . La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.819 €/l .

. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: . SCA Ntra. Sra. de las Virtudes . Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.820 €/l .

. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: . Ballenoil . El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.829 €/l .

. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: . Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.829 €/l.

Precio de la gasolina hoy 5 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga

En Málaga estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy lunes:

Gasolina 95

Plenergy . Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.649 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: . Avia . Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.669 €/l .

. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: . Aorva Group . Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.669 €/l .

. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: . GEDS . Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.669 €/l .

. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: . Shell . Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.669 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: . Madese-Benamaina . Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.688 €/l .

. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: . Petroprix . Málaga. Calle Licurgo, 2. Precio: 1.707 €/l .

. Málaga. Calle Licurgo, 2. Precio: . Petroprix . Málaga. Calle Bahía Blanca, 31. Precio: 1.707 €/l .

. Málaga. Calle Bahía Blanca, 31. Precio: . Petroprix . Málaga. Avenida José Ortega y Gasset, 277. Precio: 1.707 €/l .

. Málaga. Avenida José Ortega y Gasset, 277. Precio: . Plenergy. Málaga. Calle La Bohème, s/n. Precio: 1.707 €/l.

Gasolina 98

Gueroil . Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.709 €/l .

. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: . M3 Petróleos . Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.829 €/l .

. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: . Ninguno . Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.860 €/l .

. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: . Galp . Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.864 €/l .

. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: . Shell . Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.874 €/l .

. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: . Galp . Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.889 €/l .

. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: . La Trocha . Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.909 €/l .

. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: . Agla . Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.915 €/l .

. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: . E.S. El Valle (Agla) . Cártama. Carretera Cártama Pueblo-Estación, km 2,7. Precio: 1.919 €/l .

. Cártama. Carretera Cártama Pueblo-Estación, km 2,7. Precio: . Shell. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1.919 €/l.

Diésel

Plenergy . Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.769 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: . S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva . Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.787 €/l .

. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: . Avia . Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: . Aorva Group . Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.789 €/l .

. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: . GEDS . Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.789 €/l .

. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: . Shell . Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.789 €/l .

. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: . S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen . Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: . Tamoil . Rincón de la Victoria. Autovía N-340, km 970. Precio: 1.799 €/l .

. Rincón de la Victoria. Autovía N-340, km 970. Precio: . Eroski . Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.809 €/l .

. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: . Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.809 €/l.

Precio de la gasolina hoy 5 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba

En Córdoba estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy lunes:

Gasolina 95

Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.599 €/l .

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: . F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.599 €/l .

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: . GEDS . Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.599 €/l .

. Rute. Calle Granada, 69. Precio: . Eni . Córdoba. Carretera N-432 Badajoz-Granada, km 239,5. Precio: 1.665 €/l .

. Córdoba. Carretera N-432 Badajoz-Granada, km 239,5. Precio: . Plenergy . Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.679 €/l .

. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: . Plenergy . Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.679 €/l .

. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: . Ballenoil . Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.679 €/l .

. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: . Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.689 €/l .

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: . Ballenoil . Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al Recinto Ferial. Precio: 1.689 €/l .

. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al Recinto Ferial. Precio: . Plenergy. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1.689 €/l.

Gasolina 98

Avia . Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.799 €/l .

. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: . E.S. La Milana Agla . Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l .

. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: . Shell . Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.859 €/l .

. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: . Carrefour . Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.859 €/l .

. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: . Shell . Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,3. Precio: 1.864 €/l .

. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,3. Precio: . Enerplus . Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.879 €/l .

. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: . Shell . Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.879 €/l .

. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: . Shell . La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.879 €/l .

. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: . Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.879 €/l .

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: . Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.879 €/l.

Diésel

Riosol . Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.699 €/l .

. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: . F. del Moral . Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.719 €/l .

. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: . Almazaras de la Subbética . Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.752 €/l .

. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: . Mirasierra . Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.759 €/l .

. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: . GEDS . Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.759 €/l .

. Rute. Calle Granada, 69. Precio: . Ballenoil . Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.779 €/l .

. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: . Plenergy . Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: . Plenergy . Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.789 €/l .

. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: . Cooperativa . Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.792 €/l .

. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: . El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.796 €/l.

Precio de la gasolina hoy 4 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada

En Granada estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy lunes:

Gasolina 95

Plenergy . Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.635 €/l .

. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: . Plenergy . Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.635 €/l .

. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: . Plenergy . Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.635 €/l .

. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: . Petroprix . Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.635 €/l .

. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: . Petroprix . Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.635 €/l .

. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: . Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.635 €/l .

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: . GM Oil . Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.639 €/l .

. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: . Alcampo . Granada. Carretera de Jaén, km 88, C.C. Alcampo. Precio: 1.649 €/l .

. Granada. Carretera de Jaén, km 88, C.C. Alcampo. Precio: . A. Aguaza . Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.679 €/l .

. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: . Minioil. Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: 1.695 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Granada. Carretera de Jaén, km 88, C.C. Alcampo. Precio: 1.779 €/l .

. Granada. Carretera de Jaén, km 88, C.C. Alcampo. Precio: . Alcampo Motril . Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.795 €/l .

. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: . AM97 Plus S.L. . Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.799 €/l .

. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: . A. Aguaza . Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.829 €/l .

. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: . Tamoil . Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.839 €/l .

. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: . ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.849 €/l .

. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: . ASC Carburantes . Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.849 €/l .

. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: . ASC Carburantes . Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.849 €/l .

. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: . ASC Carburantes . Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.849 €/l .

. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: . ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.849 €/l.

Diésel

Cosafra . Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.759 €/l .

. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: . San Isidro SCA . Loja. Polígono Manzanil II, Calle Trigo, 1. Precio: 1.779 €/l .

. Loja. Polígono Manzanil II, Calle Trigo, 1. Precio: . Sur-Oil . Peligros. Calle Loja, esquina Calle Guadix, s/n. Precio: 1.779 €/l .

. Peligros. Calle Loja, esquina Calle Guadix, s/n. Precio: . Minioil . Ogíjares. Calle León, 36. Precio: 1.779 €/l .

. Ogíjares. Calle León, 36. Precio: . ASC Carburantes . Ogíjares. Avenida Madrid, 169. Precio: 1.779 €/l .

. Ogíjares. Avenida Madrid, 169. Precio: . Minioil Albolote . Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.779 €/l .

. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: . E.S. Villasol . Maracena. Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22. Precio: 1.779 €/l .

. Maracena. Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22. Precio: . Low Cost Tiburonoil . Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.789 €/l .

. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: . Juncadiesel . Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.789 €/l .

. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: . LERFU. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, parcela 238. Precio: 1.789 €/l.

Si deseas hacer consulta de otra ciudad, o quieres saber el precio de la gasolina en otro momento, te recomendamos entrar en el Geoportal donde vas a poder filtrar datos y resultados tanto en formato listado como los de arriba o en forma de mapa com este que te mostramos ahora a modo de ejemplo, de Sevilla: