Precio de la gasolina hoy 5 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía
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Comenzamos una nueva semana y, siendo este el primer lunes de octubre, muchos conductores estarán pendientes del precio de la gasolina. Recordemos que desde este mes se aplica una rebaja de 20 céntimos por litro en el Impuesto sobre Hidrocarburos, dentro de una reducción que continuará de forma progresiva hasta diciembre. Aun así, comparar sigue siendo importante y para ello podemos consultar los datos actualizados del Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica. Este es el precio de la gasolina hoy 5 de octubre y las gasolineras más baratas de Sevilla, Cádiz y otras ciudades de Andalucía.
Precio de la gasolina hoy 5 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Sevilla
En Sevilla estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy lunes:
Gasolina 95
- Petroprix. Calonge. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- Plenergy. Sevilla. Calle Metalurgia, s/n. Precio: 1.589 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.599 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Ronda Norte. Sevilla. Autovía SE-30, Nudo Calonge, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.599 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.599 €/l.
- Petrouya. Utrera. Carretera Utrera-Sevilla, km 1. Precio: 1.599 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera A-8005, km 10,8. Precio: 1.609 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2, C.C. Almazara Plaza. Precio: 1.609 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo S.A.. Sevilla. Calle Ronda del Tamarguillo, s/n. Precio: 1.801 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.849 €/l.
- Shell. Los Palacios y Villafranca. Avenida Parque Norte, s/n. Precio: 1.859 €/l.
- Repsol. Sevilla. Carretera SE-30, Valdezorras, km 0,1. Precio: 1.859 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2, C.C. Almazara Plaza. Precio: 1.859 €/l.
- Galp. Sevilla. Calle Antonio Peña y López, 5. Precio: 1.864 €/l.
- Galp. Sevilla. Avenida de Andalucía, 44. Precio: 1.864 €/l.
- Galp. Alcalá de Guadaíra. Carretera A-92, km 4. Precio: 1.889 €/l.
- Shell. San José de la Rinconada. Carretera A-8005 Sevilla-Los Rosales, km 10. Precio: 1.889 €/l.
- La Estación-Agla. Cantillana. Carretera A-8005, km 21,5. Precio: 1.899 €/l.
Diésel
- Moeve-Arroceros B.G.. La Puebla del Río. Finca El Reboso, carretera Los Palacios-Pinzón, km 15. Precio: 1.680 €/l.
- E.S. Vistalegre. Utrera. Calle Écija-Jerez, 11. Precio: 1.745 €/l.
- Family Energy. Morón de la Frontera. Avenida de la Asunción, C.C. Eroski, s/n. Precio: 1.749 €/l.
- Gasolinera Utrera. Utrera. Avenida San Juan Bosco, 108. Precio: 1.749 €/l.
- Petroprix. Morón de la Frontera. Avenida del Pilar, 4. Precio: 1.749 €/l.
- Q8. San José de la Rinconada. Autovía A-3104, km 7. Precio: 1.759 €/l.
- EMC Red Power 24. San José de la Rinconada. Carretera A-8005, km 10,8. Precio: 1.759 €/l.
- Canges del Hoyo. Utrera. Carretera A-376, km 22,3. Precio: 1.759 €/l.
- Family Energy. Utrera. Carretera A-376, km 2, C.C. Almazara Plaza. Precio: 1.759 €/l.
- Plenergy. San José de la Rinconada. Avenida de Boyeros, 14. Precio: 1.759 €/l.
Precio de la gasolina hoy 5 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Cádiz
En Cádiz estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy lunes:
Gasolina 95
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: 1.629 €/l.
- GM Oil. El Puerto de Santa María. Calle El Palmar, 11. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.659 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.659 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.669 €/l.
- Shell. Los Arenales. Avenida Ingeniero Félix Sancho, 19, Polígono Industrial Salinas. Precio: 1.669 €/l.
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.687 €/l.
- BFuel Campamento. Campamento. Avenida Huelva, 9. Precio: 1.697 €/l.
- Plenergy. San Roque. Carretera CA-2324, s/n. Precio: 1.717 €/l.
Gasolina 98
- Agla. Chipiona. Carretera Chipiona-Rota A-491, km 0,5. Precio: 1.768 €/l.
- ES Coloso. La Línea de la Concepción. Carretera Comarcal 233, km 5,8. Precio: 1.799 €/l.
- Tamoil. Jerez de la Frontera. Polígono Sur, Manzana 23 UE-2H, 1. Precio: 1.849 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.874 €/l.
- ASC Carburantes. Tarifa. Carretera N-340, km 94,2, Mesón Pancho. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Polígono Industrial La Isleta, N-IV, km 654,7. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Algeciras. Avenida Virgen del Carmen, parcela 3. Precio: 1.909 €/l.
- Q8. Algeciras. Carretera N-340, km 107,32. Precio: 1.919 €/l.
- Shell. San Roque. Carretera N-340 Cádiz-Málaga, km 124. Precio: 1.929 €/l.
- Shell. Jerez de la Frontera. Carretera A-480, km 25,8. Precio: 1.929 €/l.
Diésel
- Suministros Mazo. Cádiz. Calle Marqués de Comillas, s/n. Precio: 1.768 €/l.
- Petroprix. Campamento. Calle Real, 56. Precio: 1.807 €/l.
- Plenergy. La Línea de la Concepción. Calle Perdiz, 1. Precio: 1.807 €/l.
- Plenergy. Campamento. Avenida Huelva, s/n, Polígono Industrial Campamento. Precio: 1.807 €/l.
- Alcampo. Jerez de la Frontera. Calle Ronda Aurora Boreal, 3. Precio: 1.811 €/l.
- Shell. El Puerto de Santa María. Calle Luis M. Fernández, s/n, Centro Comercial M. Precio: 1.819 €/l.
- Shell. La Línea de la Concepción. Avenida Ronda Norte, 2. Precio: 1.819 €/l.
- SCA Ntra. Sra. de las Virtudes. Conil de la Frontera. Carretera Cádiz-Málaga, km 21. Precio: 1.820 €/l.
- Ballenoil. El Puerto de Santa María. Carretera N-IV, km 653,2. Precio: 1.829 €/l.
- Petroprix. El Puerto de Santa María. Calle Río Guadarranque, 1. Precio: 1.829 €/l.
Precio de la gasolina hoy 5 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Málaga
En Málaga estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy lunes:
Gasolina 95
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.649 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.669 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.669 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.669 €/l.
- Madese-Benamaina. Arroyo de la Miel-Benalmádena Costa. Avenida Tívoli, 19. Precio: 1.688 €/l.
- Petroprix. Málaga. Calle Licurgo, 2. Precio: 1.707 €/l.
- Petroprix. Málaga. Calle Bahía Blanca, 31. Precio: 1.707 €/l.
- Petroprix. Málaga. Avenida José Ortega y Gasset, 277. Precio: 1.707 €/l.
- Plenergy. Málaga. Calle La Bohème, s/n. Precio: 1.707 €/l.
Gasolina 98
- Gueroil. Alhaurín de la Torre. Avenida Las Américas, s/n. Precio: 1.709 €/l.
- M3 Petróleos. Benalmádena. Avenida Antonio Machado, 110. Precio: 1.829 €/l.
- Ninguno. Marbella. Calle Aluminio, s/n. Precio: 1.860 €/l.
- Galp. Benalmádena. Carretera N-340, sector 97, s/n. Precio: 1.864 €/l.
- Shell. Benalmádena. Carretera N-340, km 2. Precio: 1.874 €/l.
- Galp. Nueva Andalucía. Carretera N-340, km 173. Precio: 1.889 €/l.
- La Trocha. Coín. Carretera Coín-Cártama, km 1. Precio: 1.909 €/l.
- Agla. Fuente de Piedra. Autovía A-92, km 132. Precio: 1.915 €/l.
- E.S. El Valle (Agla). Cártama. Carretera Cártama Pueblo-Estación, km 2,7. Precio: 1.919 €/l.
- Shell. Málaga. Avenida Velázquez, s/n. Precio: 1.919 €/l.
Diésel
- Plenergy. Ronda. Calle Genal, 20. Precio: 1.769 €/l.
- S. Coop. And. Agrícola Virgen de la Oliva. Mollina. Avenida de las Américas, 35. Precio: 1.787 €/l.
- Avia. Benaoján. Calle Zona de la Vega, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Aorva Group. Ronda. Calle Don Francisco Carrillo de Mendoza y Morales, 1. Precio: 1.789 €/l.
- GEDS. Ronda. Calle Guadalhorce, 4. Precio: 1.789 €/l.
- Shell. Ronda. Calle Genal, 31. Precio: 1.789 €/l.
- S.C.A.A. Ntra. Señora del Carmen. Cuevas de San Marcos. Avenida de Juan XXII, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Tamoil. Rincón de la Victoria. Autovía N-340, km 970. Precio: 1.799 €/l.
- Eroski. Vélez-Málaga. Avenida Juan Carlos I, s/n. Precio: 1.809 €/l.
- Easygas. Cajiz. Autovía del Mediterráneo A-7, km 264,5. Precio: 1.809 €/l.
Precio de la gasolina hoy 5 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Córdoba
En Córdoba estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy lunes:
Gasolina 95
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.599 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.599 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.599 €/l.
- Eni. Córdoba. Carretera N-432 Badajoz-Granada, km 239,5. Precio: 1.665 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.679 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.689 €/l.
- Ballenoil. Lucena. Calle Ejido del Valle, s/n, junto al Recinto Ferial. Precio: 1.689 €/l.
- Plenergy. Puente Genil. Calle La Rambla, 2. Precio: 1.689 €/l.
Gasolina 98
- Avia. Aguilar de la Frontera. Calle Ancha, s/n. Precio: 1.799 €/l.
- E.S. La Milana Agla. Priego de Córdoba. Carretera A-339, km 24. Precio: 1.840 €/l.
- Shell. Lucena. Carretera de Cabra, 31. Precio: 1.859 €/l.
- Carrefour. Baena. Carretera A-305, km 60. Precio: 1.859 €/l.
- Shell. Pozoblanco. Carretera CO-6411, km 0,3. Precio: 1.864 €/l.
- Enerplus. Lucena. Avenida de la Guardia Civil, 9. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. Baena. Avenida San Carlos de Chile, 55. Precio: 1.879 €/l.
- Shell. La Rambla. Ronda de La Rambla, s/n. Precio: 1.879 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.879 €/l.
- Fueling. Lucena. Ronda San Francisco, s/n. Precio: 1.879 €/l.
Diésel
- Riosol. Castro del Río. Ronda Norte, s/n. Precio: 1.699 €/l.
- F. del Moral. Rute. Avenida Blas Infante, s/n. Precio: 1.719 €/l.
- Almazaras de la Subbética. Carcabuey. Carretera A-339, km 17,8. Precio: 1.752 €/l.
- Mirasierra. Rute. Carretera de Rute a Encinas Reales, km 0,2. Precio: 1.759 €/l.
- GEDS. Rute. Calle Granada, 69. Precio: 1.759 €/l.
- Ballenoil. Espejo. Carretera N-432, km 307. Precio: 1.779 €/l.
- Plenergy. Lucena. Calle Concha Lago, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Plenergy. Anjarón. Calle Espejo, 21. Precio: 1.789 €/l.
- Cooperativa. Benamejí. Avenida de la Venta, 3. Precio: 1.792 €/l.
- El Polígono. Montoro. Polígono Camino de Morente, 91. Precio: 1.796 €/l.
Precio de la gasolina hoy 4 de octubre: localiza las gasolineras más baratas de Granada
En Granada estas son las gasolineras más baratas para repostar hoy lunes:
Gasolina 95
- Plenergy. Motril. Carretera de la Celulosa N-323a, km 0. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. Salobreña. Carretera N-340, km 327. Precio: 1.635 €/l.
- Plenergy. Motril. Calle Rambla de las Brujas, 0. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Salobreña. Polígono La Gasolinera, 51. Precio: 1.635 €/l.
- Petroprix. Motril. Carretera Almería-Motril, km 107. Precio: 1.635 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.635 €/l.
- GM Oil. Motril. Calle Santo Domingo, 23. Precio: 1.639 €/l.
- Alcampo. Granada. Carretera de Jaén, km 88, C.C. Alcampo. Precio: 1.649 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.679 €/l.
- Minioil. Motril. Calle Santo Domingo, 3. Precio: 1.695 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Granada. Carretera de Jaén, km 88, C.C. Alcampo. Precio: 1.779 €/l.
- Alcampo Motril. Motril. Avenida Salobreña, s/n. Precio: 1.795 €/l.
- AM97 Plus S.L.. Valderrubio. Carretera Tovares, km 1,4. Precio: 1.799 €/l.
- A. Aguaza. Cúllar. Carretera N-342, 156. Precio: 1.829 €/l.
- Tamoil. Granada. Avenida Andalucía, s/n. Precio: 1.839 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.849 €/l.
- ASC Carburantes. Atarfe. Carretera N-432, km 429. Precio: 1.849 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Carretera de Armilla, km 7. Precio: 1.849 €/l.
- ASC Carburantes. Granada. Carretera N-432, km 431. Precio: 1.849 €/l.
- ASC Carburantes. Armilla. Camino Bajo, 35. Precio: 1.849 €/l.
Diésel
- Cosafra. Huétor Tájar. Carretera de Loja, km 0,6. Precio: 1.759 €/l.
- San Isidro SCA. Loja. Polígono Manzanil II, Calle Trigo, 1. Precio: 1.779 €/l.
- Sur-Oil. Peligros. Calle Loja, esquina Calle Guadix, s/n. Precio: 1.779 €/l.
- Minioil. Ogíjares. Calle León, 36. Precio: 1.779 €/l.
- ASC Carburantes. Ogíjares. Avenida Madrid, 169. Precio: 1.779 €/l.
- Minioil Albolote. Albolote. Calle Motril, parcela 243. Precio: 1.779 €/l.
- E.S. Villasol. Maracena. Avenida Nuestra Señora de los Dolores, 22. Precio: 1.779 €/l.
- Low Cost Tiburonoil. Albolote. Calle Loja, s/n. Precio: 1.789 €/l.
- Juncadiesel. Albolote. Calle Baza, 328. Precio: 1.789 €/l.
- LERFU. Albolote. Polígono Juncaril, Calle Motril, parcela 238. Precio: 1.789 €/l.
Si deseas hacer consulta de otra ciudad, o quieres saber el precio de la gasolina en otro momento, te recomendamos entrar en el Geoportal donde vas a poder filtrar datos y resultados tanto en formato listado como los de arriba o en forma de mapa com este que te mostramos ahora a modo de ejemplo, de Sevilla: