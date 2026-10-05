Los veterinarios coinciden: estos son los lugares de casa donde jamás debes colocar la cama de tu perro

El sueño ocupa una parte fundamental de la vida de los perros. De media, pueden pasar alrededor de 12 horas al día durmiendo para descansar, recuperar energía y mantener un buen equilibrio físico y mental. Al igual que las personas, los perros atraviesan diferentes fases durante el sueño, entre ellas la de ondas lentas (SWS) y la fase REM. Sin embargo, a diferencia de nosotros, no duermen durante muchas horas seguidas; suelen alternar pequeñas siestas con momentos en los que están despiertos.

Generalmente, los cachorros duermen entre 18 y 20 horas al día; durante esta etapa, el descanso es fundamental para crecer, desarrollar músculos y huesos y procesar todo lo que aprende durante sus primeros meses de vida. Una vez los perros llegan a su vida adulta, suelen dormir entre 12 y 14 horas al día, aunque esta cifra puede variar según su tamaño, actividad y estado de salud. Con el paso de los años, es normal que aumenten sus horas de sueño; los perros ancianos pueden descansar entre 14 y 18 horas diarias, ya que su organismo necesita más tiempo para recuperarse.

Dónde colocar la cama del perro

Elegir una cama para un perro puede parecer sencillo, pero hay varios factores que conviene valorar antes de decidirse por un determinado modelo. Más allá del tamaño del animal, también hay que observar en qué postura duerme habitualmente.

Una forma sencilla de calcular el tamaño adecuado es medir al perro mientras está dormido y añadir unos centímetros de margen. De esta manera, tendrá suficiente espacio para cambiar de postura y estirarse. La posición que adopta durante el descanso también es crucial. Si suele dormir completamente estirado, lo mejor será elegir cama amplia y plana, similar a un colchón o cojín y sin bordes elevados. En cambio, si prefiere hacerse un ovillo y descansar en espacios más reducidos, puede sentirse más cómodo en una cama algo más pequeña y con bordes donde pueda apoyarse.

El material es otro factor fundamental a la hora de escoger una cama, ya que debe favorecer el descanso. Pero no sólo hay que fijarse en que sea mullida o agradable al tacto: es fundamental que resulte fácil de limpiar y lavar. De esta forma, será más sencillo mantenerla en perfectas condiciones y reducir la acumulación de suciedad, parásitos y microorganismos que podrían afectar a su bienestar.

Zonas recomendadas

A la hora de elegir dónde colocar la cama de tu perro, conviene valorar una serie factores, como el espacio disponible, la temperatura y el nivel de ruido. Puedes ponerla en tu habitación, cerca de ti, pero con su propio espacio de descanso. Esto puede proporcionarle tranquilidad y seguridad.

Si prefieres que descanse en otra zona, puedes escoger una habitación tranquila y donde apenas se escuchen ruidos. También hay perros que prefieren situarse cerca de la entrada de la vivienda, desde donde pueden escuchar lo que ocurre en el exterior. En ese caso, es importante que la cama esté resguardada de las corrientes de aire y del frío.

Lo ideal es escoger una zona tranquila, alejada de los lugares de paso y sin corrientes de aire. Tampoco debería estar junto a un radiador o aparato de aire acondicionado, ni recibir la luz directa del sol durante muchas horas. Además, debe permitir que el perro esté cerca de la familia sin estar en medio de las zonas de paso. Es recomendable que sea fácil de limpiar y que pueda mantenerse como su lugar habitual de descanso. Por último, el espacio debe ser suficientemente amplio para que pueda entrar y salir sin dificultad y cambiar de postura.

Errores a evitar

Las zonas de paso frecuente no son las más adecuadas para colocar la cama del perro. Pasillos, entradas o espacios próximos a una escalera están expuestos continuamente a ruidos y movimientos, lo que puede dificultar que el animal descanse con tranquilidad. Karen Halligan, veterinaria consultada por Good Housekeeping, recomienda evitar los espacios especialmente ruidosos o con mucho tránsito, ya que la presencia constante de estímulos puede mantener al perro alerta e impedir que se relaje por completo.

«Cada perro es diferente y tiene sus propias preferencias en cuanto a dónde dormir, igual que las personas. Lo ideal es que la cama esté en un rincón de la habitación donde la gente pasa más tiempo, como la sala de estar o el dormitorio. El perro debe tener fácil acceso para entrar y salir de la cama y nunca sentirse acorralado ni atrapado.

«A lo largo de los años, he visto a muchos dueños comprar camas para perros preciosas y caras, colocarlas donde creen que el perro debería dormir y luego preguntarse por qué el perro las ignora por completo. Mueve esa misma cama unos metros hacia el rincón favorito del perro, junto al lado de la cama del dueño o en algún lugar donde el perro suela echarse una siesta, y de repente se convierte en la mejor cama del mundo», explica.