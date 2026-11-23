No hay una única política económica posible, sino que hay una que apuesta por los impuestos bajos y la estabilidad presupuestaria, de orientación liberal-conservadora, basada en el liberalismo clásico o europeo; y otra que apuesta por subir los impuestos y no cumplir adecuadamente con el rigor presupuestario, que suple a base de endeudamiento exponencial, que es la de orientación socialista o socialdemócrata en su caso más edulcorado.

Estos más de ocho años de sanchismo nos han dejado una asfixia tributaria insoportable. Por eso, cobra especial importancia la propuesta de Feijóo en su programa electoral, donde propone una bajada importante de impuestos, empezando por deflactar automáticamente la tarifa del IRPF para evitar la asfixia de los ciudadanos por la progresividad en frío. Junto a ello, medidas de rebajas de impuestos en la renta, así como en algunos impuestos indirectos, dejarán más renta disponible a los agentes económicos, que dinamizará la economía. Adicionalmente, el impuesto de grandes fortunas también será eliminado, lógicamente, pues es un impuesto de patrimonio bis que se superpone al impuesto de patrimonio.

Del mismo modo, es una buena noticia que el gobierno del PP no pretenda obligar a las CCAA a subir impuestos, como el gobierno del PSOE ha pretendido durante estos años. Cada una, que haga lo que considere y luego que rinda cuentas ante sus ciudadanos.

Además, la economía española cuenta con un gran problema estructural en su seno: una ausencia importante de productividad total de los factores y, a partir de ésta, de competitividad, ya que somos menos eficientes, los costes son más elevados y logramos un menor valor de producción en relación al coste de los factores empleados. Lo mismo sucede si hablamos de la productividad del factor trabajo, donde el producto por hora de trabajo no es tan elevado como en la mayoría del resto de países. Para impulsar la productividad, el Gobierno puede ayudar con una reducción de costes vía menores impuestos. El Ejecutivo, por tanto, debe llevar a cabo una política fiscal expansiva, pero por el lado de los impuestos, bajándolos.

Esta bajada de impuestos es lo que propone Alberto Núñez Feijóo en su programa y es imprescindible para devolver la prosperidad a la economía española.