El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha confirmado esta mañana a través de sus redes sociales el ataque a dos embarcaciones rusas en el puerto de la ciudad libia de Benghazi, al este del país, en una operación que ha catalogado como «una operación ucraniana ejemplar en respuesta a la guerra de Rusia». El ataque ha sido llevado a cabo con siete drones navales de fabricación ucraniana. «Se alcanzaron los objetivos que nos habíamos fijado», así confirmaba el mandatario ucraniano el éxito de la operación.

La corbeta era uno de los buques «más recientes» de la Armada rusa, puesta en servicio en 2023. Junto con la corbeta, también fueron destruidos un helicóptero de combate Ka-27 y el buque de carga MV Angara, este último «usado por el enemigo para el transporte de armas», según Zelenski.

La operación ha provocado la reacción de las autoridades libias, que han anunciado una investigación para esclarecer lo sucedido. El Gobierno ha explicado que la corbeta rusa se encontraba realizando una escala en el puerto de Bengasi para repostar combustible y reabastecerse antes de regresar a Rusia, en base a los acuerdos de cooperación marítima firmados con Moscú. Las autoridades libias han defendido que el país no forma parte del conflicto entre Rusia y Ucrania y han rechazado que su territorio y sus instalaciones portuarias se utilicen para operaciones militares extranjeras.

La Misión de Apoyo de Naciones Unidas en Libia (UNSMIL) también se ha pronunciado sobre los ataques. Horas antes de que Zelenski confirmara la participación ucraniana, el organismo expresó su «profunda preocupación» por lo sucedido y reclamó una investigación «inmediata, independiente y transparente» para esclarecer los hechos e identificar a los responsables. La misión ofreció su colaboración a las autoridades libias para llevar a cabo las pesquisas.

La ONU pidió a los implicados que mantuvieran la máxima contención y evitaran difundir información no verificada que politice el incidente mientras se desarrollaba la investigación. «Libia no debe convertirse en un campo de batalla para conflictos extranjeros», advirtió la organización, que alertó del riesgo de que este tipo de operaciones aumenten las tensiones dentro del país y lo arrastren a enfrentamientos internacionales.

Por su parte, el viceprimer ministro y ministro de Defensa del Gobierno libio, Ahmeid Huma, reiteró que Libia no participa en la guerra entre Rusia y Ucrania y rechazó cualquier intento de utilizar sus puertos o instalaciones para intervenir en conflictos internacionales. También anunció que llevarán a cabo una investigación para determinar las circunstancias del ataque y aseguró que el país tomará medidas para proteger su soberanía.

El incidente se produce en un contexto de división política en Libia, que mantiene a dos administraciones enfrentadas desde hace años. La situación se agravó tras el derrocamiento y la muerte de Muamar Gadafi en 2011 y el aplazamiento de las elecciones, previstas para diciembre de 2021. Desde entonces, el país cuenta con un Gobierno reconocido internacionalmente, con sede en Trípoli, y una administración paralela asentada en el este, respaldada por el Parlamento de Tobruk y las fuerzas del mariscal Jalifa Haftar.