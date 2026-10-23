Melania Trump ayuda a lograr un alto el fuego entre Rusia y Ucrania en Oleshki, según la Casa Blanca

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha logrado que se concrete un alto el fuego local en la ciudad ucraniana de Oleshky, en la línea del frente entre las fuerzas de Ucrania y Rusia, a partir del próximo 29 de octubre, según ha anunciado la Casa Blanca.

«Ambas naciones acordaron detener temporalmente toda acción militar en Oleshky para permitir la entrada de ayuda humanitaria y preparar la evacuación de la población civil a través de un corredor seguro designado», informó en un comunicado la oficina de la esposa del presidente Donald Trump. Según la Casa Blanca, Melania «inició conversaciones con ambos países y, en su función oficial de Intermediaria Exclusiva, logró que las partes acordaran los objetivos, los procedimientos técnicos, el calendario, los procesos y las condiciones» del cese el fuego localizado en la Oleshky, población de unos 2.000 habitantes.

La primera dama y su representante «trabajaron directamente con las autoridades rusas y ucranianas», afirma la comunicación, que describe la situación de Oleshky como «crítica», con una población compuesta de «personas mayores que necesitan urgentemente atención médica, medicamentos, alimentos y agua potable». «Los habitantes de Oleshky tienen un suministro eléctrico limitado, viven rodeados de carreteras minadas y sufren ataques militares frecuentes. Resultaba evidente que, sin mi intervención, habría sido imposible hacer llegar ayuda humanitaria a la ciudad o evacuar a las personas mayores», agregó Melania Trump.

Con un medio de comunicación como testigo

Agregó que los responsables de visitar a los habitantes de la ciudad y determinar la asistencia serán representantes «civiles, no militares, de ambos países» y advirtió de que «quienes deseen ser evacuados recibirán apoyo coordinado y transporte al destino que elijan». «Preveo que algunos querrán ir a Rusia y otros a Ucrania», afirmó la primera dama, quien informó que «un medio de comunicación estadounidense imparcial» acompañará a los equipos ruso y ucraniano en el terreno para documentar el proceso, sin entrar en detalles. También advirtió de que Moscú y Kiev «designaron rápidamente equipos para coordinar la compleja logística necesaria» en el área.

De acuerdo con el comunicado, Melania Trump tuvo conocimiento de la «emergencia» en la ciudad durante una conversación privada en el evento «Fomentando el futuro juntos», un evento que organizó en Nueva York, como parte de su agenda durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, en septiembre.

Trump aludió a su experiencia como mediadora en negociaciones anteriores para propiciar el regreso de niños rusos y ucranianos separados por la guerra y especificó que utilizó el mismo canal de comunicación establecido con ambas naciones para materializar las reunificaciones, por las que han regresado ya 34 menores.