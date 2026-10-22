Trump tras hablar con Putin del fin de la guerra en Ucrania: «Está más cerca de lo que hemos estado nunca»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en un acto de la Casa Blanca de este miércoles afirmó que la conclusión del conflicto entre Rusia y Ucrania «está muy cerca» después de los contactos con el presidente de Rusia, Vladímir Putin. Además, su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski, ha confirmado que el gobierno estadounidense ha propuesto un «encuentro trilateral» con las dos naciones.

Las palabras del dirigente norteamericano concuerdan tras la decisión de Putin de retomar las negociaciones con Estados Unidos y de que Zelenski estuviera dispuesto a «congelar» la línea del frente con tal de conseguir la paz. «Estuve hablando con Vladímir Putin sobre cómo resolver su conflicto contra Ucrania y creo que nos estamos acercando a una solución. De hecho, tal vez sea el momento en que más cerca hemos estado», declaró Trump.

Su disertación continuó con su respaldo hacia Moscú y Pekín, resaltando que la buena relación con ambas naciones fue «lo que posibilitó la liberación de Stephen Hubbard», el ex profesor y veterano estadounidense condenado a siete años en Rusia por combatir presuntamente contra ella y que ha sido excarcelado por el mismo país. Trump remarcó la importancia «con el hecho de que Rusia no se haya involucrado con Irán».

Zelenski ve con buenos ojos el pacto

Por otro lado, el enviado especial de Trump para la guerra en Ucrania, Steve Witkoff, después de la exitosa reunión en noviembre con el presidente ruso, volverá a Estados Unidos con Hubbard. Zelenski señaló el deseo del gobierno norteamericano de acordar una cumbre tripartita «lo antes posible». Asimismo, el dirigente ucraniano consideró «importante» que «Witkoff se encontrara en el lado ruso» y reveló que recibieron «una respuesta de Rusia». También Zelenski, sobre este posible acuerdo, concluyó: «Lo apoyamos».

El jefe de Estado ucraniano, aludiendo a una futura reunión con Putin, subrayó la trascendencia de «parar la guerra, acercar más la paz y preparar todo para un encuentro a nivel de líderes». Zelenski, de igual manera, concretó ayer una cita con el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, que está intentando mediar el conflicto, y el martes con Witkoff en Oslo.