Colau denuncia que EEUU le ha prohibido la entrada a Puerto Rico por su participación en la flotilla de Gaza

Estados Unidos ha denegado a Ada Colau la entrada a Puerto Rico para participar en unas jornadas sobre movimientos municipalistas. El motivo, según su entorno, es su participación en una de las flotillas vinculadas con Hamás que pusieron rumbo a Gaza.

La candidata de Frente Amplio a las elecciones generales del 29-N fue invitada a un acto de Fearless Cities en Puerto Rico, un encuentro de movimientos municipalistas que comenzó en Barcelona en 2017, cuando ella era alcaldesa de la ciudad condal.

Colau solicitó junto a la comitiva con la que iba a viajar, permiso para entrar al país a través del Sistema Electrónico para la Autorización de Viajes. Todos los asistentes recibieron la confirmación excepto ella, a la que se instó a hacer una «entrevista personal» en la embajada de Estados Unidos. Una vez allí, le preguntaron por «la Flotilla y su activismo propalestino».

Según ha publicado eldiario.es, la prohibición de entrada ha sido justificada por el Gobierno estadounidense por la «sospecha» de que quiera «migrar ilegalmente al país». Su entorno, sin embargo, asegura que «es una obviedad que ha sido vetada por su activismo y por motivos ideológicos».

La flotilla rumbo a Gaza

Colau se embarcó en una flotilla rumbo a Gaza el 31 de agosto de 2025 junto a la activista Greta Thunberg y al actor Eduard Fernández. La misión, denominada Global Sumud, buscaba romper el bloqueo marítimo impuesto por Israel para llevar ayuda humanitaria a la zona en conflicto.

El evento de despedida reunió a aproximadamente 5.000 personas, entre ellas activistas, artistas, políticos y ciudadanos de distintos países, quienes se congregaron en el puerto para acompañar simbólicamente la partida de 20 barcos con cerca de 300 activistas de 44 nacionalidades. Los barcos transportan alimentos, agua, medicinas y material sanitario destinado a la población civil en Gaza.

Colau aseguraba entonces que «la causa palestina es la causa de la Humanidad» y se mostró orgullosa de ser de Barcelona porque, a su juicio, «Barcelona nunca falla, fue la primera ciudad en romper relaciones con Israel».