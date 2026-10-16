El Papa León XIV llama por teléfono a Putin desde el hospital para pedirle un alto al fuego en Ucrania

El Papa León XIV ha llamado por teléfono al presidente de Rusia, Vladímir Putin este viernes desde el hospital Gemelli de Roma. El Santo Padre le ha comunicado su «profunda preocupación por la grave situación humanitaria» en la ciudad de Oleshki, provincia de Jersón, a la vez que le ha pedido el alto al fuego para permitir que la ayuda humanitaria pueda entrar.

Según la información que ha proporcionado la Oficina de Prensa de la Santa Sede en un comunicado publicado este viernes, durante la conversación telefónica, «el Pontífice ha expresado su profunda preocupación por la grave situación humanitaria en la ciudad de Oleshki, y ha pedido un alto al fuego que permita el envío de alimentos y asistencia médica, así como la evacuación voluntaria y segura de los civiles».

El Papa aprovechó el diálogo con el presidente ruso para reafirmarle el compromiso de la Santa Sede con el fomento del diálogo y la paz, según afirma el comunicado del Vaticano.

El diálogo ha sucedido tres días después de que el Santo Padre fuese operado de un nódulo en el pulmón.

En estos momentos, el pontífice se encuentra hospitalizado en el Policlínico de Gemelli de Roma para su recuperación y evolución.

La respuesta del Kremlin

El presidente ruso ha mostrado su apoyo a la iniciativa del Vaticano para ayudar a los ciudadanos de Oleshki.

A pesar de estar de acuerdo con la intervención de la Santa Sede, los medios estatales alineados con el Kremlin han informado que, durante dicha conversación, Putin ha aprovechado para culpar directamente a Ucrania por la catástrofe humanitaria, acusando a las fuerzas de Kiev de bloquear los suministros a la población.

El comunicado del Kremlin destacó también que Putin enfatizó al Papa la importancia de la colaboración mutua para defender a los cristianos y los lugares de culto en las distintas regiones del mundo en conflicto.